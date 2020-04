Tinaquillo en sus 260 años es hoy más que nunca un refugio de esperanzas

Carlos Hernández.-

Tinaquillo, abril 28.- (Las Noticias de Cojedes).- Tinaquillo es un refugio de esperanzas, valores, sentimientos, que aún en medio de las adversidades que vive esta población -al igual que todo Cojedes y toda Venezuela- no pierde el fervor por salir adelante en la construcción de un mejor porvenir. Es por eso que en su reciente cumpleaños (260 según han acordado historiadores) muchos de sus habitantes se han visto motivados a escribir, a narrar, a expresar, a contar anécdotas o experiencias vividas, a través de algunos medios digitales y redes sociales.

Lo importante es que fluye la llama del amor por el terruño, por el poblado de ayer, por la ciudad de hoy… por sus personajes en el ámbito cultural, económico, político, social, deportivo, popular… en fin, aquellos que por su accionar en sus distintos campos de la vida dejaron una enseñanza, un recuerdo, un legado, válido para consolidar las raíces de un pueblo.

De Tinaquillo han nacido distinguidas personalidades que han descollado en el mundo de las artes, de las letras, de las ciencias, del deporte, de la vida religiosa o del simple campesino que con su mano laboriosa hace parir la tierra para su propio sustento y el de otros. Hombres y mujeres dignos de enaltecer, cuya lista sería interminable colocar ahora. Lo importante es que Dios los tendrá presente, tanto a aquellos que se han ido de este plano, como a quienes hoy aún permanecen en esta lucha por la sobrevivencia hoy día.

Tinaquillo es una cantera de riqueza material y espiritual, pero a la vez hoy es un pueblo que sufre las carencias a las cuales nos ha llevado el destino, mal conducido de la patria, que ha creado condiciones de hiperinflación, desabastecimiento, lo cual genera angustia y precariedad en la población. No obstante, su gente, hombres, mujeres y niños, familias en general, son dignas de sus antepasados gloriosos y no desmayan en la batalla del día a día por la superación de todos los problemas para salir adelante, dispuestos a conquistar metas superiores que en un futuro no lejano les conduzca a un verdadero desarrollo social y económico como se merecen.