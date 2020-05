Casos de coronavirus en Venezuela aumentaron a 335

La cifra de coronavirus en Venezuela aumentó este viernes primero de mayo a 335, informó Nicolás Maduro en una videoconferencia con invitados internacionales.

El gobernante y líder del chavismo indicó que se sumaron dos casos más al registro de coronavirus, uno en el estado Miranda y otro en Nueva Esparta.

En margarita la persona afectada es una mujer de 34 años de edad que se dedica a la quiropedia.

«Su pareja había dado positivo en este foco en Nueva Esparta. Se abordó a esta mujer, le hicieron los exámenes y está asintomática», explicó Maduro, y precisó que la afectada está siendo atendida en el CDI de Boca de Río.

La otra persona también es una mujer y tiene 28 años de edad. Ella pertenece a la misión cubana en Miranda y se contagió por contacto con otros pacientes.

«Empezó a tener síntomas el 22 de abril y dio positivo hoy. Está aislada en un CDI recibiendo tratamiento en Petare», agregó.

Maduro informó que hay 148 recuperados (44,2%), 86 están en hospitales centinela, 68 hospitalizados en CDI, 23 en clínicas privadas y 10 fallecidos.

«Se trabaja con las clínicas privadas. La salud pública en Venezuela se fortalece en medio de la pandemia. Es diferente a lo que dicen CNN, Fox News, The Washington Post, Miami Herald, AP, EFE, AFP, Reuters, Bloomberg, The New York Times«, expresó.

Por : El Nacional.