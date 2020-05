ONU pide investigación de masacre en cárcel de Guanare.

Este sábado, la oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, manifestó su preocupación tras la masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos en Guanare, estado Portuguesa.

“Estamos muy preocupados por los eventos violentos en un centro de detención en Guanare, que en cual resultaron 75 heridos y 46 muertos”, señalaron a través de su cuenta oficial en Twitter.

#Venezuela: We are gravely concerned about the violent events in a detention facility in Guanare, which resulted in reportedly 46 killed & 75 injured, incl. prison officials. We urge the authorities to conduct a thorough investigation, tackle overcrowding & guarantee basic rights

