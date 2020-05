Reportan 77 nuevos casos de covid-19 en Venezuela

Delcy Rodríguez, reportó este lunes 77 casos de covid-19, para un total de 618 casos en todo el territorio nacional.

En el reporte diario, Rodríguez detalló que 64 de los casos son importados. De estos 64, dijo que 47 corresponde a venezolanos que regresan de Colombia. 4 de Brasil, 8 de Ecuador y 5 de Perú.

De los 47 casos que provienen de Colombia, 44 entraron por el estado Táchira, 1 por Amazonas, 1 por Zulia y 1 por Apure. En tanto, las 4 personas que retornaron de Brasil ingresaron al país desde el estado Bolívar; los correspondientes a Ecuador ingresaron por Táchira, y los de Perú lo hicieron en el vuelo que llegó el 8 de mayo.

«Esto se traduce en que el 83% de estos casos son importados. Son connacionales que vienen de países en los que se les ha negado el derecho a la vida, a la atención de su salud. Esto por no tener acceso a la salud gratuita y porque en estos países se les condena, y han tomado la decisión de regresar», opinó.

Los otros positivos por coronavirus son cinco contagios a través de contacto con viajeros internacionales y ocho por transmisión comunitaria.

Rodríguez detalló que de la cifra total el 40,9% está recuperado, lo que se traduce en 355 casos activos. De estos, dijo, 144 están internados en hospitales centinelas, 196 en Centros de Diagnóstico Integral y 15 en clínicas privadas. Se mantiene la cifra de 10 fallecidos.

De los 618 casos, según las estadísticas dadas por la vicepresidenta del régimen, 144 provienen de personas que regresaron de Colombia, 49 de Perú, 29 de España, 28 de Brasil, 18 de Ecuador, 18 de República Dominicana, 5 de Chile, 4 tanto de Estados Unidos como de México.

Cifras de los ingresos al país

Rodríguez puntualizó que al país han ingresado a través de los puestos fronterizos un total de 41.933 venezolanos. De ellos solo se han registrado 220 casos positivos.

Por el estado Táchira han ingresado 24.542 personas, por Apure 10.275, por Bolívar 1.954, por Amazonas 109, por Zulia 4.753 y por La Guaira 300.

Asimismo, indicó que se han efectuado 581.082 pruebas diagnósticas, siendo realizadas 19.369 pruebas por millón de habitantes.

Toque de queda en Apure

Delcy Rodríguez informó que Nicolás Maduro decretó toque de queda en el municipio Páez del estado Apure.

La orden de no circulación se efectuará desde este martes. Los habitantes del municipio no podrán circular entre las 4:00 pm y las 10:00 am del día siguiente.

Asimismo, indicó que para prevenir una cadena de contagio, quienes retornen al país deben ser aislados de manera preventiva.

En este punto, dijo que los puestos fronterizos deben mantener la cuarentena obligatoria de dos semanas sin que las personas sean trasladadas a los estados receptores.

«Todas las medidas están dirigidas a evitar que ocurra una cadena potencial de contagio. Ya estamos en comunicación con los gobernadores. Toda la atención de la comisión estará en estos puntos para que las normas sean rigurosamente aceptadas y acatadas», dijo.

Fuente: El Nacional.