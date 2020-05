Expertos: Venezuela no está lista para flexibilizar cuarentena.

Venezuela podría cometer un error si flexibiliza la cuarentena en estos momentos. De acuerdo a lo explicado por diversos especialistas en epidemiología el país todavía no ha experimentado un crecimiento sostenido de la enfermedad lo que significa que lo peor podría estar por llegar.

“Es un riesgo flexibilizar la cuarentena. Si bien es cierto que la mayoría de casos son importados también es cierto que hay muchos casos comunitarios. Además de eso nadie puede asegurar que se han hecho pruebas suficientes para decir que la población está sana. Hasta ahora hay muchas personas que no se han expuesto al virus y con una flexibilización de cuarentena se estaría poniendo en riesgo a un sector virgen”, dice la doctora María Teresa Pérez, epidemióloga, exdirectora de Salud en la región y diputada a la Asamblea Nacional por el estado Lara.

La especialista ve como algo ilógico el hecho de flexibilizar una cuarentena cuando el país está registrando más casos por día que los que eran anunciados en los meses de marzo o abril. “No tiene ningún sentido que se haga esto ahora. Ya vimos lo que pasó con Rusia que flexibilizó la cuarentena y en pocos días los casos se triplicaron”, dice Pérez.

César Ribas, excoordinador del grupo Lara Entera por la Salud, respalda la opinión de Pérez y asegura que el pico podría llegar en cualquier momento si se le da a la población rienda suelta.

“En Venezuela tenemos la sensación de que la enfermedad estaba controlada, pero eso no es así. Hay cientos de casos comunitarios y otros tantos que no se han detectado lo que significa que, en cualquier momento, podríamos experimentar un aumento en la curva de contagios. Aún no estamos listos para flexibilizar la cuarentena”, relata.

El doctor sugiere esperar al menos hasta la primera semana de junio para ver cómo avanza la enfermedad. “Hay que dejar que el coronavirus siga su desarrollo natural”, dice.

Algunos expertos creen que, más allá de tener la enfermedad controlada, el Gobierno piensa flexibilizar la cuarentena para permitir que las empresas trabajen y así desahogar un poco la economía; sin embargo, los especialistas señalan que de ser así el Ministerio de Salud debe desarrollar un plan para evitar contagios.

“La desescalada es lenta. Hay que definir rutas para trabajadores y permitir que por carros vayan máximo dos personas. Además de garantizar guantes y tapabocas a todos. Eso es lo que hacen en España o Italia”, dicen los expertos.

Es necesario hacer campañas

Antes de flexibilizar la cuarentena es necesario generar campañas de concientización para que las personas entiendan que, por ahora, el único medicamento que hay ante el coronavirus es el distanciamiento social.

Édgar Capriles, integrante de la Comisión Científica nombrada por la Asamblea Nacional (AN), comenta que es necesario que los medios de comunicación se sumen a las campañas informativas para generar conciencia en las personas.

“Hasta ahora el Estado venezolano muestra campañas publicitarias en donde lo único que hacen es decir lo bien que ellos trabajan. Eso no es una campaña informativa. La gente tiene que saber y entender cuál es la importancia de respetar el distanciamiento social”, dice el doctor Capriles.

Fuente: La Prensa Lara.