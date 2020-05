Trump firma una orden ejecutiva sobre las compañías de redes sociales y anuncia una ley adicional

View this post on Instagram

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el jueves un decreto dirigido a las empresas de redes sociales, días después de que Twitter calificara dos de sus tuits como “potencialmente engañosos”. . En declaraciones desde la Oficina Oval antes de firmar el decreto, Trump dijo que la medida es para “defender la libertad de expresión de uno de los peligros más graves que ha enfrentado en la historia de Estados Unidos“. . “Un pequeño puñado de monopolios de redes sociales controla una gran parte de todas las comunicaciones públicas y privadas en Estados Unidos”, alegó. – ¡Sintoniza nuestro canal! 🇺🇸 A nivel nacional en Estados Unidos a través de: Directv, Comcast, Spectrum, Bluestream, Atlantic Broadband, Sling TV y VIVOplay. . . . #TVVNoticias #TVV