LO MÁS FASHION DEL CINE: Las películas que todas las amantes de la moda deberían ver

El vestuario es una parte esencial de una película porque a través de los outfits (atuendos) el director, del films puede recrear una época, pero sobre todo resaltar la personalidad de los personajes.

Todo película comienza con la lectura del guion, el vestuarista, quien es un aliado imprescindible del director debe analizar lo que sucede en cada escena, la época en la cual está ambientada y la locación donde trascurrirá la historia, para ello la investigación en revistas, paginas web y libros que estén ambientados en esa época aporta más ideas para imaginar la esencia de cada personaje.

En el cine se han producido películas que han marcado tendencias en el mundo de la moda y por supuesto han delatado a más de una fashionista con su ropa de ensueño. Uno de esos film es “El diablo viste de Prada”, la película protagonizada por Merly Streep y Anne Hathaway que cuenta la historia de Andrea (Hathaway) y su malvada pero estilosa jefa Miranda ( Streep). Este films se considera una de las películas de culto por tener uno de los vestuarios más costosos de la historia del cine ya que diseñadores como Armani, Calvin Klein, Valentino y Chanel cedieron parte de sus colecciones a la producción, lo que produjo que los outfits tuvieran un valor de un millón de dólares. Pero lo que sin duda hizo que este film volcara el mundo de la moda fue el cameo del diseñador Valentino y la modelo Gisele Bundchen quien participó como una de las chicas de la redacción de Runway.

Otro film que enamora por su increíbles atuendos es “El pasante de Moda”, protagonizada por el legendario actor Robert De Niro y Anne Hathaway que cuenta la historia de Ben Whittaker, un viudo de 70 años que comienza a trabajar como pasante en una tienda online, de ropa, allí revoluciona por completo el mundo de la moda y se convierte en el fiel aliado de su jefa, Jules, quien al principio no estaba de acuerdo con emplearlo.

Esta comedia dirigida por Nacy Meyers y estrenada en el 2015 tiene muchas lecciones de vida, pero no hay que negar que el vestuario también nos cautiva y sirve de inspiración para encontrar los outfits perfectos para lucir en el trabajo.

De acuerdo con la diseñadora de vestuario de la película, Jacqueline Oknaian, los atuendos de Jules fueron inspirados en la legendaria actriz Katherine Hepburn, ya que esta famosa leyenda de Hollywood solía utilizar chaquetas de líneas masculinas y pantalones y al igual que el personaje interpretado por Hathaway es reconocida por su independencia y su personalidad enérgica, por esa razón la vestuarista describe el estilo de Jules (Hathaway) como práctico y minimalista.

Y por si te preguntas cuáles fueron las casas de modas que crearon el closet de Jules, entre ellas figuran Dior, Chanel, Dries Van noten, Alexander Warg, Helmut Lang, sin embargo toda mi atención la captó el flamante vestido rojo -diseñado por Victoria Beckhan- que lució Anne Hathaway en el póster de la película.

Cuando se habla de los mejores vestuarios en el mundo del cine no se puede dejar por fuera “Clueless”. Esta película de culto, de los 90, protagonizada por Alicia Silverstone y la fallecida actriz, Brittany Murphy, que narra la historia de dos amigas populares, adictas a la moda quienes deciden renovar la imagen de la chica nueva de la escuela, se ha convertido en una gran referencia para todas las chicas fashionistas, según su vestuarista, Mona May, la razones por la cual el clásico conjunto amarillo de Cher logró ser tendencia es porque lo femenino, juvenil y divertido.

La influencia de Clueless, no solamente se ha quedado dentro de la gran pantalla, también ha trascendido en la música pues el vídeo clip de Fancy, de la cantante Iggy Azalea, es un remake de la película, incluso existen concursos para copiar el look del personaje de Cher ,así que podemos decir que el conjunto amarillo será siempre parte de la cultura pop.

Sex and the City, es una de las cintas que toda It Girl toma como una guía de moda, pues no se puede negar que Carrie Bradshaw, personaje interpretado por Shara Jessica Parker convirtió en tendencia las faldas de Tul que pueden ser combinadas con camisetas, al igual que las perlas que se usaron en los tiempos de antaño y los suéteres oversize. los cuales sirven para cualquier ocasión. Otras lecciones de este maravilloso Film ambientado en la cuidad de New York es que es que nada es suficientemente extravagante si lo sabes lucir bien y que un atuendo completamente negro es sinónimo de una actitud feroz, por esa razón es que Sex and the City es un símbolo Fashionista.

En la actualidad la película que esté revolucionado el universo de la moda y que poco a poco se está convirtiendo en una referencia para todas las fashionistas, es “A todos los chicos de los que me enamoré”. Esta película de Netflix basada en el libro homónimo de la autora Jenny Han, es protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo. El film se centra en una chica llamada Lara Jean, quien se dedica a escribirle carta a todos los chicos que le han gustado pero son envidas y su vida amorosa se convierte en un desastre.

Esta comedia romántica no solamente nos vende la idea de un romance rosa, sino que también nos enamora con los increíbles outfits de Lara Jean, ya que son modernos, pero lo mejor de todo es que es fácil de recrear porque la marca H&M lo hace posible en virtud de que lanzó una colección especial para todos los fanáticos de la cinta de Netflix.

Uno de los grandes desafíos para crear el guardarropa de Lara Jean era buscar el equilibrio entre lo retro y lo contemporáneo, así que para la segunda película “ PD: Todavía te quiero”, el equipo de producción de Netflix renovó el estilo de Lara Jean. Dejaron a un lado las botas para cederle paso a los tacones planos y vestidos más clásico como el rojo que usó en la escena de la primera cita oficial con Peter Kavinsky o el hermoso vestido de estampado de corazones que utilizó en el póster de la película, el cual se ha convertido en el atuendo soñado de toda chica que sigue las tendencias que impone el cine.

Sin duda el vestuario en una película no solamente sirve para expresar la evolución y el estado de ánimo de los personajes, sino que también se vuelven tendencia y referencias de moda para las pasarelas y la vida cotidiana.

