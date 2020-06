Diputado Williams Dávila informa sobre la traición de Bernabé Gutiérrez.

El diputado Williams Dávila y Secretario General de Acción Democrática del estado Mérida, informó sobre la traición de Bernabé Gutiérrez exgobernador y jefe de AD en Amazonas, por el cargo designado a su hermano José Luis Gutiérrez, quien fuese elegido por el TSJ como rector principal del CNE.

En un audio compartido, el diputado Dávila dijo lo siguiente ˝Compañeros acción-democratistas , hemos visto una gran traición cometida por Bernabé Gutiérrez, quien se conjuró con el régimen tratando de vender el partido con un cargo para su hermano. Anteanoche tuvo reunión por teléfono con el secretario general del partido, por más de cuarenta minutos y pese que el secretario general le hizo varias preguntas el negó, y no dijo absolutamente nada, sin embargo, ya se sabía las monedas tal cual judas Iscariote, había recibido…ˮ

Además, ratifico su apoyo a Henry Ramos Allup igual que toda la fracción parlamentaria ˝Es un solo miembro del CNE que esta con él, toda la fracción parlamentaria apoyamos a Henry, todos los secretarios generales y vamos a seguir con lo planteado. No vamos a ir elecciones, no porque no queramos, nosotros queremos ir a elecciones, pero las condiciones que siempre estableció el partido era, con un cne nombrado por la asamblea nacional y en esa posición estaba todo el G4 y el por supuesto el presidente Juan Guaidó, unificado en torno a esa posición liberación de presos, que los partidos políticos pudieran actuar legalmente con su tarjeta y habían acordado un CNE nombrado por la AN 2-2-1 (1) independiente con un acuerdo .Nada de eso lo cumplió el régimen porque ya tenían su cosa preestablecida, de darle 1 a la mesita Rafael Simón Jiménez y el hermano de Bernabé Gutiérrez, José Luis Gutiérrez. ˮ

Hicimos reunión diputados @AsambleaVE @ADemocratica resteados con el partido,con @hramosallup y en su línea:elecciones libres Ya. Con CNE designado x AN legítima.

Nada nos hará detenernos y nada nos hará vacilar en nuestro compromiso con Venezuela.

La mística no sabe de traidores — Williams Dávila (@williamsdavila) June 13, 2020

También, confirmó que el partido continuara en la lucha junto a juan Guaidó ˝ De manera tal que el partido sigue en esta lucha y si estamos reconocidos internacionalmente, esta proyección a tiempo de la asamblea nacional bajo la figura de la continuidad administrativa, hasta que surja una elección o una elección libre de una asamblea nacional que surja de ese proceso seguiremos igualmente el presidente Guaidó reconocido por la comunidad internacional.

