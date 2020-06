Golpe en AD contra Ramos Allup en complot con el gobierno de Nicolás maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó este viernes a Indira Maira Alfonzo Izaguirre, como la nueva rectora principal y presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) Asimismo, Rafael Simón Jiménez Melean, fue designado como rector principal y vicepresidente del CNE; Tania D’Amelio Cardiet, como rectora principal; Gladys María Gutiérrez Alvarado, como rectora principal y José Luis Gutiérrez Parra, como rector principal y que además es hermano de Bernabé Gutiérrez, exgobernador y jefe de AD en Amazonas.

Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y con esta acción el gobierno de Nicolás Maduro dejó a la Asamblea Nacional sin una de sus atribuciones legales para nombrar a las autoridades electorales, y se cerró el proceso de acercamiento que se venía adelantando entre las bancadas de la oposición y el gobierno para lograr unos candidatos al CNE de consenso.

Luego de todo esto, el secretario general de Acción Democrática Henry Ramos Allup desmintió sobre la participación de su partido en la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

AD no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la CRBV. La AN legítima e internacionalmente reconocida presidida por el Presidente Juan Guaidó es el único organismo competente para designar el CNE. — Henry Ramos Allup (@hramosallup) June 13, 2020

Allup aclaró que la tolda blanca no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE “designado de forma írrita por el Tribunal Supremo de Justicia”.

Aseguró que no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por “CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente”.Agregó que la actual AN legítima “tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirlo”.

Con respecto a la posición interna del partido AD y su dirijencia Ramos Allup detallo lo siguiente:

“Contamos con el apoyo total de las 8 Secretaria Sectorial : sindical, agraria, juvenil, educación profesionales y técnicos, femeninas, asuntos comunales y acción municipal y cultura. De los 25 diputados principales, 24 comparten nuestra posición, mientras que la diputada Dennis Fernández perteneciente al estado Cojedes se encuentra en posición de neutralidad.

De los 17 diputados suplentes, todos compartes la misma posición, todas menos 3 seccionales pequeñas y la de Carabobo que representa una seccional grande, estan divididos unos de forma neutral y otros a favor de nuestra posición. “

Por su parte el periodista Nelson Bocaranda , en un par de publicaciones en Twitter, indicó que el oficialismo preparaba el nombramiento como rector del CNE a José Luis Gutiérrez, con el fin de “dividir AD, dar golpe a Ramos Allup y participar en nuevo fraude electoral“.

LISTO: Régimen prepara nombramiento como rector del CNE a José Luis Gutiérrez, para dividir AD, dar golpe a Ramos Allup y participar en nuevo FRAUDE ELECTORAL. https://t.co/F3DxO0XWvz — Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) June 12, 2020

Además de todo lo mencionado, el periodista Rafael Poleo, editor de la revista Zeta y el diario El Nuevo País, anunció que Bernabé Gutiérrez, secretario de organización del partido político Acción Democrática habría renunciado a su cargo, toda vez que su hermano, José Luis Gutiérrez, fue designado este viernes como rector principal del CNE.

“Cuatro seccionales de AD, más un diputado principal y uno suplente, encabezados por Bernabé Gutiérrez, se pasan esta noche al gobierno de Maduro”, posteó Poleo en su cuenta oficial Twitter.

En otros tuits más recientes, Poleo señaló que “la traición de Bernabé Gutiérrez se la anuncié a Henry por WhatsApp hace como tres meses. Hace dos semanas el Gobierno exigió a Bernabé que se apurara. Éste empezó a contactar sus pre- pagos y cundió la alarma en AD. Por eso la lluvia de adhesiones a Henry que vimos en los últimos días, por parte de adecos horrorizados ante la traición.

Según esto, demostraría la conspiración del exgobernador y jefe de AD en Amazonas Bernabé Gutiérrez en alianza con el gobierno de Nicolás Maduro en contra de Henry Ramos Allup.

