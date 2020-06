Hollywood Vs Covid – 19

Gleidy Hernández.-

Valencia, junio 13.- (Las Noticias de Cojedes).- Desde que apareció el Coranavirus en el radar del mundo la vida cambió, porque de repente todo lo que conocíamos se apagó: Las luces de los parques, las calles e incluso el contacto humano fue remplazado por un aislamiento obligatorio como única medida para salvaguardar nuestras vidas del virus mortal.

Pero lo que más extraña, un sector muy grande de todo el mundo, sin importar el idioma que se hable en cualquier nación, son las salas de cine que hasta ahora no han vuelto a abrir sus puertas para deleitarnos con los estrenos de las películas más se esperadas de este año.

La pandemia ha devastado el mundo del cine ya que desde que se decretó el estado de alarma, la industria se vio a obligada a cancelar las premieres de algunas películas y paralizar los rodajes.

Nada más en la taquilla, las pérdidas fueron de 17 millones de dólares, lo que obligó a las compañías cinematográficas a dar por finalizada la temporada de estrenos de verano. Esto constituyó un golpe bajo para el mundo del cine, porque es precisamente la época cuando los films arrasan en la taquilla. Y lo peor todavía no pasa, ya que hay que asumir que no se vislumbra una vacuna a corto plazo contra el terrible virus, por lo que algunas de las cintas que más esperábamos para ver este año tendrán su estreno en la pantalla grande para el 2021.

Uno de los primeros estudios en anunciar las nuevas fechas de estrenos de sus películas fue Paramout Pictures. Esta compañía productora y distribuidora de cine, dijo que “Top Gun: Maverick”, la secuela protagonizada por Tom Cruise, la cual tenía fecha de estreno para el 24 de Junio pasará a ver la luz el 23 de diciembre. Otra de las películas más esperadas de este año es la de James Bond: No hay tiempo para morir, la cual tenía la fecha de estreno pautada para el 10 abril, ahora llegará a las salas de cine en Noviembre.

De no ser por el Covid – 19, la secuela de Wonder Woman debió de haberse estrenado en Marzo, pero hasta los momentos su proyección está pautada para el 14 de Agosto. Algunas otras películas como Black Widow, Mulan y The New Mutants todavía no cuentas con fechas de estreno. El cine no es la única industria del entretenimiento que ha sido afectada por el Coranavirus, el mundo de la televisión se vio en la obligación de paralizar los rodajes de las series y los estudios de doblaje hasta que la situación vuelva a la normalidad.

Sin embargo, para la plataforma de Streaming, Netflix esta situación no les afectó mucho pues según informa el portal Wired, el consumo de esta plataforma digital aumentó un 75% en algunas áreas de Estados Unidos. En cuanto a la producción, la ventaja que tiene el gigante del Straming es que trabaja con bastante prevención ya que a pesar de que la pandemia ha paralizado el mundo, lo cierto es que algunas series de Netflix siguen con su calendario intacto como por ejemplo “La casa de papel”, cuya nueva temporada se trasmite sin ningún tipo retraso.

Pero para su contrincante, Disney + no ha sido fácil sobrellevar la paralización masiva, ya que series como Wanda Visión y The Falcon And The Winter Soldier, que tenían su estreno previsto para el 2020 se vieron obligadas a detener sus rodajes. Esto se debe a que son cintas que necesitan una larga jornada de post producción para pulir sus efectos especiales y por lo duro que el Covid-19 ha golpeado a Estados Unidos y al mundo, esta parte importante de una producción audiovisual no ha tenido el ritmo normal de trabajo, por lo que se estima que no se estrenen para este año.

Otras series se han visto en la difícil situación de posponer sus fechas de estreno, es por ejemplo Fargo, que debía de estrenar la cuarta temporada el 19 de abril, pero como estaban rodado los últimos episodios prefirieron dejarla para más adelante. Lo mismo sucede con The Walking Dead: World Beyond, Riverdale, Stranger Things y el rodaje de la segunda temporada The Witcher.

Lo cierto es que el mundo no estaba preparado para esta crisis que paralizó y cambió nuestro estilo de vida. Al igual que cualquier industria, el entretenimiento se vio obligado a paralizar la producción de nuevas series de televisión, los estrenos de las películas más esperadas, por lo que el mundo del espectáculo tiene un gran reto: recuperarse de todas las pérdidas que les ha traído la pandemia del Covid 19.