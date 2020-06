El Cicpc se llevó al tupamaro José Pinto, imputado por el homicidio de un menor de edad

View this post on Instagram

#Ahora | Gritando "venceremos", salió el líder de Tupamaros, José Pinto, desde el CICPC hacia tribunales de La Guaira, donde será presentado por su vinculación en el asesinato de un pescador de 16 años identificado como George Soto Berroterán. El joven estaba desaparecido desde el pasado 01 de junio. El pasado 12 de junio fue hallada una osamenta en la finca La Tupareña, propiedad de Pinto. La policía científica identificó estos restos como los del adolescentes. Los otros supuestos implicados son José Fidel Blanco, Jesús Sánchez Roquett y Jesús Ibarra. Saab, explicó que el joven fallecido laboraba como pescador para Pinto y fue visto por última vez el pasado 23 de mayo, cuando se dirigió hacia la finca. El 2 de junio, trabajador de la pesca.de nombre Juan Pablo Romero, denunció haber sido agredido en la propiedad de Pinto y haber visto cómo golpeaban al adolescente desaparecido. Asimismo describió cómo los escoltas lo sometieron y golpearon con sus armas y exigieron al resto de los pescadores que también lo golpearan; entre ellos al adolescente George Soto Berroterán, quien se negó, lo que motivó a que fuese objeto de golpes por parte de estos ciudadanos, quienes lo señalaron de ser cómplice en el hurto. Esto fue explicado por el fiscal general Tarek William Saab, quien solicitó orden de aprehensión contra Pinto. #Venezolanos #VargasEsNoticia #LaGuaira #17jun