EEUU sanciona a empresas mexicanas por comprar crudo venezolano

(Bloomberg) — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la empresa mexicana Libre Abordo SA de CV por comprar crudo venezolano mediante acuerdos de petróleo a cambio de ayuda humanitaria con el país en dificultades.

Libre Abordo y su filial Schlager Business Group han comprado 32 millones de barriles de crudo este año, convirtiéndose en un importante apoyo de la maltrecha industria petrolera de Venezuela durante el régimen del presidente Nicolás Maduro.

Las accionistas de la compañía, Olga María Zepeda Esparza, de 23 años de edad, y Verónica Esparza García, también se incluyeron en la lista, junto con Joaquín Leal Jiménez García, según un aviso de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Jiménez era un operador de petróleo para Libre Abordo, según documentos a los que ha tenido acceso Bloomberg.

Estados Unidos también reforzó las sanciones contra las compañías navieras Delos Voyager Shipping Ltd y Romina Maritime Co y los buques Delos Voyager y Euroforce por transportar petróleo producido por la estatal Petróleos de Venezuela SA. Otras compañías incluidas en la lista son Washington Trading Ltd, de la que son propietarios Zepeda Esparza, Luzy Technologies, Cosmo Resources Pte Ltd y Alel Technologies.

Libre firmó un contrato con la corporación estatal de comercio exterior de Venezuela, conocida como Corpovex, para exportar camiones cisterna de agua y maíz a cambio de crudo. Los contratos tenían un valor de 195,5 millones de euros (US$217 millones), pero en el transcurso de su ejecución, Libre y Schlager recibieron petróleo por un valor de más de US$300 millones, según documentos a los que ha accedido Bloomberg.

Libre Abordo acordó vender petróleo en una trama orquestada por Leal Jiménez y Alex Nain Saab Moran, un empresario colombiano considerado un negociador para Maduro por las autoridades estadounidenses, según el Departamento del Tesoro.

La Administración Trump ha centrado sus medidas en el comercio de petróleo de Venezuela ya que el producto representa el 95% de la entrada de divisas al país. Las exportaciones de crudo cayeron a 322.183 barriles diarios en mayo a niveles no vistos desde 1947, de acuerdo con informes de envío y datos de seguimiento de barcos recabados por Bloomberg.