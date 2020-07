Alexander Míreles rechaza la decisión tomada por el TSJ contra Voluntad popular.

El coordinador de Voluntad Popular Regional por el estado Cojedes Alexander Mireles se pronunció ante la decisión tomada por el TSJ de suspender la actual Dirección Nacional de la organización Voluntad Popular.

A quienes tratan de hacer ver que @VoluntadPopular es un nombre, imagen, color o franquicia les reiteramos que nuestra organización es una familia su gente valiente que se mantiene intacta en la lucha por la libertad, la democracia y la mejor Venezuela cueste lo que cueste. pic.twitter.com/NfExlmvqWo — ALEXANDER MIRELES (@alexandermirele) July 7, 2020

Además, en un audio difundido, Mireles expresa claramente su posición ante esta situación:

Ante la remetida de la dictadura, la tiranía ahora militar cívico con las declaraciones de Padrino López que es quien manda, quien gobierna que acepta quien gana y quien no las elecciones, quien puede sustituir a un poder o a otro nosotros certificamos que voluntad popular es más allá de un color, más allá de una consigna, es más allá de un nombre … Voluntad popular es su gente, su estructura política de personas que voluntariamente estamos luchando por la libertad por la democracia por una Venezuela donde todos los derechos sean para todas las personas . Voluntad popular es el campesino es la mujer, es el hombre, el abuelo, es el joven, es la madre, es su hijo, es Venezuela, así que nosotros ante esta aberración jurídica y esta persecución política, simplemente decimos que esto nos estimula a seguir en nuestra lucha por la construcción de la Venezuela donde todos los derechos sean para todas las personas, desde aquí todos nuestros activistas todas nuestras estructuras se van a mantener intactas en la lucha de un fin común con los demás factores de la unidad que es sacar del poder a quienes han arruinado nuestro país , a quienes han vendido nuestras riquezas a quienes han usufructuado el poder usurpando una presidencia que fue electa bajo un fraude electoral y que nosotros vamos cueste lo que cueste a luchar, para que muy pronto pero muy pronto logremos una Venezuela libre, una Venezuela donde todos los venezolanos podamos vivir en paz, donde se respeten los poderes públicos y donde de alguna manera , haya un desarrollo con las inversiones de los más de 60 países que nos apoyan en nuestra lucha . El gobierno hoy certifica ser un gobierno cobarde, un gobierno sin una orientación democrática, pero además un gobierno que si no gana arrebata, pero en nombre de Dios , en nombre de la justicia que siempre prevalece , estamos seguros de que nuestro esfuerzo va ser recompensado prontamente con la continuidad de nuestra lucha seguimos para adelante, no vamos a desmayar y pedimos a toda Venezuela, a todos los aliados internacionales a todos nuestros hermanos que nos están ayudando a recuperar la democracia y la libertad de nuestro país , que nos sigan ayudando, nos sigan impulsando , que nos sigan empujando, para que frente a la tiranía estemos en una pelea de igualdad .

Nota de Prensa.