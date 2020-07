Booktubers: Los nuevos rostros de la literatura

Gleidy Hernández.-

Valencia, julio 10.- (Las Noticias de Cojedes).- Muchos cuestionan que los jóvenes de hoy en día no se interesan por la literatura, pero la nueva era digital ha demostrado que esas teorías no son ciertas. En la plataforma de Youtube, existe una comunidad llamada “Booktubers”, la cual está compuesta por jóvenes de diferentes edades que se dedican a reseñar y recomendar sus libros favoritos, incluso hacen Booktag ( vídeos con temáticas especiales) y Bookshelft Tour ( una visita por la biblioteca del booktuber).

Esta comunidad que esta revolucionando el mundo de la literatura surgió principalmente en los países de habla inglesa, pero poco a poco se extendió por el resto del mundo, principalmente en España, México, Chile, Argentina y Ecuador.

En Venezuela también existen este grupo, sin embargo es una colectividad pequeña ya que por un lado se levanta el muro de la situación económica del país, que hace muy difícil adquirir libros, sin mencionar que desde hace mucho tiempo las librerías dejaron de existir por lo que los Booktubers venezolanos tienen que acudir a las plataformas digitales para leer los libros que están a la vanguardia. Pero también se erige como un muro infranqueable la red de internet más obsoleta del mundo.

Este fenómeno digital tomó por sorpresa a las editoriales, las cuales comprendieron el potencial de los Booktubers, porque dentro de esta comunidad también existen periodistas, críticos y nuevos talentos que en un futuro pueden convertirse en referentes de la literatura como ya ocurre con la Booktuber española, Andrea Izquierdo, cuyo canal de Youtube cuenta con 168.000 suscriptores. La pasión de Izquierdo por la literatura la llevó a escribir sus propias historias entre las cuales figuran: Otoño en Londres, Primavera en Tokio, Invierno en Las Vegas, Mi otra mitad, Escape y Verano en Barcelona, todas fueron publicadas por la editorial Nocturna.

Otra Booktuber que incursionó en el mundo de la literatura es la mexicana, Claudia Ramírez, quien cuenta con un canal de Youtube llamado Clau Reds books, que tiene 511.000 subscriptores y la editorial el planeta publicó su libro “El príncipe del sol” que ha logrado posicionarse en el primer lugar de la lista de los mas leídos en la pagina web especializada de literatura, Goodreds.

Incluso el autor de “Bajo la misma Estrella”, John Green mantiene una relación cercana con los Booktubers por lo que siempre está dispuesto a concederle entrevistas a estos jóvenes que comparten el amor por la literatura. También la autora de la trilogía de “A todos los chicos de los que me enamore”, Jenny Han comparte sus experiencias con los Booktubers que han reseñado sus libros.

Cabe destacar que la mayoría de los Booktubers provienen de blogs literarios en los que reseñaban sus libros favoritos, pero como la era digital avanzó hacia un plano más audiovisual, esta comunidad decidió trasmitir su pasión a Youtube, ya que notaron que su contenido se destacaba más si lo realizaban de forma audiovisual, aunque muchos afirman que ponerse frente a una cámara y editar videos es mucho más difícil que escribir un blog, porque para aparecer en Youtube se tiene que tomar en cuenta la escenografía, calidad de imagen, audio, iluminación y edición pero vale la pena porque así pueden compartir su cariño por los libros.

Booktuber en Venezuela

En estos últimos años los Booktubers se han vuelto más populares sobre todo en Latinoamérica. No obstante, quizás muchos ignoran que esta comunidad también existe en Venezuela, aunque es pequeña, lo cierto es que estos jóvenes pese a las adversidades del país están dispuestos a demostrarle al mundo el gran amor que tienen por la literatura. Muchos de los Booktubers del país, recurren a las plataformas digitales para actualizar sus lecturas, sin embargo la mayoría de las plataformas de lectura tales como Kindle y Any Books, no ofrecen un catálogo gratuito por lo que algunos optan por leer clásicos o un libro que de milagro han podido adquirir.

Otra dificultad que se le presenta a estos jóvenes son los servicios de internet, electricidad y por supuesto la falta de recursos para adquirir los equipos necesarios para lograr una buena producción para Youtube.

Para nadie es un secreto que el país esta atravesando por el peor momento de toda su historia y que todos los sectores industriales han sido brutalmente golpeados por el actual régimen y uno de los comercios más afectados han sido las librerías. En Venezuela, actualmente no existen librerías, pues las grandes casas de libros como Nacho, Tecni Ciencias y Las Américas han cerrado sus puertas porque es imposible que en estos momentos se puedan comprar libros ya que la prioridad del venezolano es sobrevivir, por lo que los libros se han convertido en un verdadero lujo.

Sin mencionar que en otros tiempos en el país se realizaba la Feria Internacional del Libro, pero ésta dejó de celebrarse debido a una economía pobre que limita todos los recursos.

Los Booktubers de otros países reciben libros gratis por parte de las editoriales a cambio de reseñas y recomendaciones. En Venezuela, la situación es distinta para los jóvenes que se dedican a producir videos de este contenido ya que las casas editoriales no les prestan atención, quizás la razón se deba a la crisis que atraviesa el país y ninguna editorial tendrá interés de invertir en un país golpeado por la inflación más alta del mundo, sin embargo deberían de considerar el esfuerzo que hacen estos jóvenes para dar a conocer su pasión por el mundo literario.

Estos son los canales de Youtube de algunos Bootubers venezolanos que con esfuerzo y dedicación han logrado formar la pequeña movida literaria en el país: Ilegal Books, de Jonás Santiago, Jhonny Scipioni y El Epílogo de Ana, todos ellos dejan su corazón en sus videos para demostrar que a pesar de las adversidades el tricolor venezolano también dice presente dentro de la comunidad Booktuber.

Para muchos será increíble pero los Booktubers son los que están acercando a los jóvenes a literatura ya que con sus dinamos y un lenguaje que no se vale de muchos tecnicismos logran que los adolescentes se transporte de la pantalla a los libros, demostrando que Youtube es una plataforma que puede ser aliada de la literatura.