El Presidente Donald Trump se reúne con diáspora venezolana en Florida.

Lorenzo di Steffano, empresario venezolano y parte de la diáspora venezolana en Florida, expresó ante el presidente Donald Trump las problemáticas en Venezuela. "Debe poner más presión económica en nuestro país ya que no es viable la intervención humanitaria", dijo. . Di Steffano participó en una mesa redonda con la comunidad venezolana, cubana y nicaragüense de Doral y congresistas de Florida, donde abordaron la necesidad de derrocar a los regímenes dictatoriales.