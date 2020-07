Las mejores aplicaciones que todo lector debe tener en su móvil

Gleidy Hernández.-

Valencia, julio 17.- (Las Noticias de Cojedes).- Para los venezolanos que amamos la literatura no es un secreto que la crisis económica del país nos impide adquirir los libros que han sido publicados recientemente. Sin embargo, no debemos desalentarnos, porque gracias al internet podemos disfrutar del placer de la lectura y de los autores que han producidos verdaderos best seller. Aunque hay que admitirlo, leer en formato digital jamás superará sentir el papel entre nuestras manos, pero al menos nos permite estar actualizados.

Los libros tienen una particularidad y una realidad: sus altos costos, bien sea en una Venezuela en crisis o en otro país que viva dentro de una normalidad económica y democrática. Los costos de los libros son un golpe en el bolsillo para un ciudadano en cualquier lugar del planeta. Esto se debe a que las editoriales primeramente tienen que tomarse el tiempo para valorar si los manuscritos tienen potencial para lanzarlos al mercado, después de evaluarlos pasan por un proceso de edición donde se aplica las correcciones de texto, el diseño de las portadas y la imprenta. Todos estos gastos lo asume las editoriales por lo tanto éstas se quedan con un 30% mientras que los autores solo les toca un 10%, parece algo injusto pero así se maneja este mercado y todos estos costos se ven reflejado en el precio final.

En estos tiempos de crisis las ediciones electrónicas son una alternativa para nuestros bolsillos flacos, por lo que debemos considerar estas aplicaciones, las cuales se pueden descargar gratuitamente en los Smartphone o Tablet y lo mejor de todo es que cuenta con un catálogo actualizado.

La primera aplicación que todo lector debe tener en su móvil o Tablet es Wattpad. Esta plataforma digital está disponible para Android y iOs, le ofrece a los usuarios una biblioteca mundial ilimitada y gratuita, cuenta con más de 10 millones de historias, además te permite publicar tus propios relatos.

Otra aplicación que deleita a los lectores es Kindle, la cual descargas en los Android y iOS. En su catálogo que es pago podrás encontrar 1,5 millones de libros. Pero no te asustes, porque esta aplicación ofrece 1.400 books gratuitos y te permite sincronizar los libros con todos los dispositivos y obtener capítulos gratis de los libros que han sido publicados recientemente. Pero eso no es todo, lo mejor de esta plataforma es que permite personalizar el modo de lectura: por ejemplo, el tamaño del texto, el color fondo, brillo de pantalla y puedes consultar palabras que capten tu atención dentro de la lectura.

Cool Reader es otra aplicación de lectura pero que solo está disponible para Android. Tiene libros en varios formatos entre los cuales figuran ePub, FB2, Doc, Txt, Ttml y Pdf Cuenta con diccionario y permite seleccionar el modo de lectura de tu preferencia.

También esta Moon+Reader, esta aplicación se encuentra disponible solamente para Android y permite leer miles de libros electrónicos de forma gratuita, soportando varios formatos tales como Pdf, Mobi, Zip y Html. Lo más fabuloso de esta aplicación es que puedes cambiar la página mediante la pantalla táctil, las teclas de volumen y de la cámara, incluso se pueden realizar búsquedas, ajustar el brillo de pantalla y colocar el modo de lectura nocturno.

Pero si te cansas por tanta la lectura de texto, puedes optar por descargar el dispositivo de Audible, una aplicación de audio libros que está disponible para Android y iOs donde encontraras mas de 180.000 audiolibros. Lo bueno esta aplicación es que se puede transferir los libros al móvil con Wifi, puedes escoger si prefieres leer un libro o escucharlo y conseguir insignias por cada libro que descargues.

Y por último esta Kobo, esta aplicación está disponible para Android y iO. Ofrece un catálogo con 3,5 millones de libros gratuitos y los que son pagos tienen precio accesible, con ella también podrás sincronizar las lecturas, resaltar las frases que más capte tu atención y compartir en Facebook los libros que has leído.

A pesar del alto costo que tienen los libros impresos, para los que amamos leer, es una nostalgia amarga no sentir el placer de tener en nuestras manos la suavidad del papel. Pero mientras el mundo vuelva a la normalidad, tenemos disponibles los Ebooks ( libros electrónicos). Una verdadera alternativa ya que son gratuitos y los que no son económicos, y lo mejor de todo es que puedes llevarlos a todas partes, almacenarlos en el correo o en el móvil.

Sin embargo esto no significa que los libros en físicos pasarán a segundo plano, porque aunque estas aplicaciones nos ofrecen una gran cantidad de títulos no es suficiente para cambiar el sentimiento de muchos lectores que prefieren leer en físico porque una buena lectura se disfruta sosteniendo un buen libro entre las manos.