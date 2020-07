EEUU ofreció recompensa de cinco millones de dólares por Maikel Moreno

El secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, anunció este martes 21 de julio, una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita el arresto del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno.

“Voy a anunciar una recompensa en el marco del Programa contra el Crimen Organizado Transnacional de hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto o a la condena del ciudadano venezolano Maikel José Moreno Pérez”, indicó Pompeo.

Además, Pompeo también anunció sanciones a Moreno y su esposa por estar envueltos “en una significativa corrupción” y aseguró que este “había recibido sobornos para influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela”.

En Twitter, Pompeo afirmó que Moreno es un “compinche” del presidente venezolano, Nicolás Maduro. “Estados Unidos se posiciona firmemente contra la corrupción”, a continuación.

