Mireles: Comer es casi “misión imposible” para el pueblo mientras los “enchufados” no lo sienten

Carlos Hernández.-

San Carlos, julio 23.- (Las Noticias de Cojedes). -Adquirir productos de primera necesidad ya es prácticamente misión imposible para la mayoría de los cojedeños quienes venimos padeciendo de esta hiperinflación, devaluación del Bolívar y para colmo hasta del dólar, por lo que cada día somos más pobres materialmente, pero no perdemos la confianza en nuestro pueblo y la esperanza de cambio, dijo Alexander Mireles, líder de Voluntad Popular en la entidad.

Expuso que los representantes del gobierno no sufren estas calamidades, porque en sus más altas esferas tienen acceso a grandes recursos, mientras al pueblo “los reales se les vuelven sal y agua”; pero tampoco tienen que hacer colas para comprar el gas aunque muchas comunidades pasan dos y tres meses sin ese servicio; no sienten el alto costo de la vida porque tienen acceso a divisas extranjeras mientras al pueblo le pagan sueldo mínimo que no llega a 4 dólares mensuales.

-Los servicios de salud en Cojedes -dijo Mireles- han venido decayendo, no por el recurso humano que más bien da más de lo que puede- sino porque los CDI carecen de insumos, buenos equipos, medicinas, agua, aires acondicionado, los hospitales requieren dotación permanente y medidas de higiene y seguridad para sus instalaciones y el personal que allí labora; y los ambulatorios prácticamente vienen desapareciendo.

-Esto va en detrimento de la calidad de vida de la población cojedeña, por lo que se hace imperativo un cambio de rumbo en la conducción del país, por cuanto más de 20 años de fracasos, son la muestra más fehaciente de la inviabilidad de este régimen, que ha convertido a Venezuela en un país chatarra después que éramos punta de lanza en diversas áreas y con una población económicamente activa pujante, en constante crecimiento, con un buen nivel de desplazamiento social, que permitía a las familias más pobres ir saliendo del estancamiento; con niveles de producción agrícola, petrolera, industrial en constante superación, nada que ver con el desastre y el deterioro del aparato productivo nacional en estos momentos, apuntó el dirigente cojedeño.

-Cojedes merece un mejor trato y Venezuela entera por supuesto, y ese es el fin de nuestra lucha democrática, permitir construir una sociedad basada en el trabajo, el estudio, el éxito desde todo punto de vista, con calidad de vida, eficiencia en la producción, responsabilidad, cultura del trabajo y no de la flojera, para salir adelante, declaró Mireles llamando al pueblo a no perder la esperanza en la lucha por el cambio.

Finalmente reiteró lo dicho en anteriores declaraciones y es que los venezolanos quieren elecciones libres y transparentes. “Donde todos tengamos la posibilidad de participar, ganar y cobrar, no ser anulados después que ganemos”.