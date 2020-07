La realidad virtual: ¿El posible futuro del cine?

Gleidy Hernández.-

Valencia, julio 24.- (Las Noticias de Cojedes).- Muchos hemos soñado con vivir dentro de una película, sentir los mismo sentimientos de los personajes que conforma la historia, ver su mundo tal y como no los muestran en la pantalla. En la actualidad, la tecnología ha hecho posible que transportarnos a un mundo de fantasía sea posible con la ayuda de la Realidad virtual, que paso de ser utilizada en los videos juegos a contribuir con la magia del cine.

Las salas de cine con realidad virtual son un hecho pues en España en el Círculo de Bellas Artes de Madrid se instaló la primera sala con esta tecnología donde se proyecta de Lunes a Viernes películas de ciencia ficción, suspenso y terror. Esta forma tan intensa de vivir el cine le hace olvidar al público las enormes salas de cine con docenas de asientos, incluso las palomitas maíz ya que esta propuesta cinéfila le permite a los espectadores, por ejemplo caminar con una manada de elefante o conocer personalmente a un extraterrestre, lo que es lo mismo, sentirse parte de la película.

Pero la realidad virtual no aplica solo para las salas de cine sino también existen películas que están hechas con este formato como por ejemplo: Ready Player One de Steven Spilberg, esta cinta basada en el libro de Ernest Cline cuenta la historia del adolescente Wade Watts quien es aficionado a los juegos de realidad virtual y se apunta para participar en la búsqueda de un tesoro en el juego Oasis.

Esta película estrenada en el 2018 nos muestra que en los juegos de realidad virtual las personas pueden vivir en otro mundo y ser quienes quieran ser a través de avatares. Otra cinta cinematográfica que está inspirada en la realidad virtual es Tron: Legacy, la cual se centra en un chico que trabaja en una corporación como desarrollador pero un día recibe un misterioso mensaje que lo lleva al abandonado centro de video juegos de su padre donde se conecta a un mundo de realidad virtual llamado Grid.

Aunque este film se estrenó en el 2010, tuvo el privilegio de anticipar que los VR Esports ( Deportes electrónicos) se convertirán en una realidad. En la actualidad esta clase de eventos son muy populares en Europa, en los que asisten cada año 180.000 personas y Tron: Legacy mostró que estos eventos podían ser posible.

Si se habla del mundo virtual en el cine no se puede dejar por fuera The Matrix, la película protagonizada por Keaunu Reeves, que se centra en un futuro súper tecnológico que nos muestra una sociedad esclavizada a la realidad virtual con el propósito de generar energía a las maquinas que están en el mundo y para lograr salvar a la sociedad se tiene que viajar a través del mundo virtual The Matrix.

Puede que esta película se haya estrenado en 1999 pero no cabe duda que The Matrix es un clásico de la ciencia ficción pero sobre todo es la cinta que mas acertó que la creación de la realidad virtual era posible en un futuro.

Cabe destacar que el VR ( Realidad Virtual) es un formato que tiene el potencial de acercar a los espectadores de una manera más íntima al film, con lo que podrán disfrutar al máximo las películas de ciencia ficción, así que puede ser que en un futuro no muy lejano este formato sea mas cotizado que el 3D. Sin embargo, esta clase de cine tiene sus desventajas ya que tiene en contra los elevados costos de producción. La empresa canadiense IMAX Corporation cerró sus últimas tres salas de cine que estaban diseñadas para proyectar películas en formato de realidad virtual; la razón fue porque no era un negocio factible debido a que no es una tecnología accesible para las grandes mayorías de cinéfilos. Por lo que la pregunta del millón es: ¿ En el futuro valdrá la pena el cine de realidad virtual?, quizás pueda ser una opción ya que la tecnología siempre avanza y abarata los costos.