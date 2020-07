MEDIO – PENSIONADOS CON $ 1,6

Por Nelson Bocaranda Sardi Jul 24, 2020

PENSIONADOS CON $1,6

Eso es lo que recibe un pensionado venezolano por parte del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La comparación con Latinoamérica es vergonzosa. El pensionado uruguayo recibe $ 355 mensuales. El brasilero $ 280. El boliviano $ 231. El chileno $ 207. El ecuatoriano $ 188. El peruano $127 y el paraguayo $ 110. ¿Para que alcanzan 160 ¢entavos estadounidenses por mes?

La robolución destructora de un país sigue su marcha. Ayer hubo una protesta virtual en varios países pues los compatriotas jubilados o pensionados recibieron su última remesa en el mes de diciembre de 2015.

Venezuela no ha respetado ni sus obligaciones para con ellos ni tampoco los convenios con decenas de países donde están registrados con el IVSS y que hasta ese año cobraron lo que el Estado (cuasi forajido en este tema) les debe. Recordemos que cada uno de ellos destinó parte de su salario mensual a un fondo para disfrutarlo en su retiro. Tengo entendido que todo el estamento militar jubilado o retirado sí cobra y hasta en dólares.

¿Así, así es que se gobierna?

RADIOAYUDAS

La tarifa venezolana por ese servicio para las aeronaves era, si no la más, una de las más altas del mundo. Con ello se perjudicaba no solo a los propietarios y pilotos de aeronaves con matrícula venezolana, sino también a las aerolíneas nacionales e internacionales que tienen que usarlas. Por supuesto, más recientemente con la pandemia y la larga crisis económica venezolana, los pilotos -que se han visto deprimidos con ambos temas- podrán tener un alivio con esa reducción de tasas ante la escasez de vuelos nacionales. Ojalá su implementación avance…

¡SU ROJO TOMATE!

El constituyente Andrés Eloy Méndez, del estado Falcón, rechazó el acostumbrado accionar irregular de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) cuando le tocó vivir en carne propia, junto con su familia, los atropellos que cometen algunos funcionarios de este organismo de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.

El constituyente contó que conducía su camioneta por una de las vías de la entidad, acompañado de su esposa y sus hijos, “cuando tres camionetas de la FAES que iban delante se detuvieron abruptamente y se bajaron los uniformados, con máscaras y portando armas largas”.

Esta situación, aseguró, los asustó. “No me voy a callar. Qué mal están llevando algunos funcionarios a ese grupo de respuesta inmediata. Revisan y ahora es el doble de las alcabalas, no importa, pero lo que hizo el FAES me parece que ya está bueno. Los venezolanos tienen derechos, estén donde estén, tienen derechos”, manifestó Méndez.

Este personaje ha estado en varios cargos públicos, entre ellos la presidencia de Conatel. Desde ese organismo incrementó la censura y restricciones a los medios radioeléctricos.

Luego se convirtió en miembro de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente. ¿Si eso dicen, en pública denuncia, los más comprometidos rojos rojitos, qué quedará entonces para el resto de los pobladores de este país, que otrora fuera “Tierra de Gracia”?…

EL DESASTRE ROJO

Lo leo en un tuit del economista Pedro Palma: “Al iniciarse la presidencia de Chávez en febrero de 1999 el dólar valía 576 bolívares. Hoy, 21/7/2020, el precio del dólar es 22,86 billones (millones de millones) de aquellos bolívares. Es decir, el precio del dólar aumentó 39.732,6 millones de veces en 21 años y medio. No hacen faltas más pruebas para saber lo que ha pasado en estos años.

Principalmente la mano de Chávez en 14 años y la de Maduro en los últimos 7 dieron al traste con lo que fue una de las monedas más fuertes del mundo varias décadas atrás. Recuerdo un cambio de 3.35 bolívares por dólar con Pérez Jiménez y uno de 4.30 con Betancourt. El billete verde que domina el mundo…