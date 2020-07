Crisis afecta la producción del campo y por ende la quiebra del productor

Carlos Hernández.-

San Carlos, julio 29.- (Las Noticias de Cojedes).- Una serie de factores negativos afectan la producción del campo a nivel nacional y por ende en Cojedes, lo cual trae como consecuencia la reducción del abastecimiento de alimentos en el país y la quiebra de centenares de pequeños y medianos productores agropecuarios.

De acuerdo a productores agremiados en Fedeagro, la ausencia del crédito bancario, el deterioro de la vialidad agrícola, la escasez de gasolina, la dificultad para obtener el gasoil, los insumos para la siembra, semillas, fertilizantes, entre otros, se confabulan para generar un panorama nada favorable hacia el campo cojedeño y venezolano en general.

“Tenemos muchos productores que apenas logran sembrar para su subsistencia, ya no hacen flujo de caja para sembrar la poca tierra que poseen, ellos siguen haciendo un esfuerzo extraordinario”, dijo en declaraciones a medios nacionales el primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela –Fedeagro-, Celso Fantinel.

También advirtió que si gobierno y productores no se ponen de acuerdo en las políticas públicas que se van a aplicar, no se logrará salir de esta crisis. “Sin el concurso de los productores no es posible” sacar al país adelante.

En Cojedes los campesinos, pequeños y medianos productores, ganaderos, parceleros, han elevado su queja a todos los niveles pero manifiestan que no hay respuestas efectivas hacia el sector, y que más allá de la politiquería y la propaganda lo que aspiran son medidas y soluciones auténticas al problema del campo para bien de Venezuela.