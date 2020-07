Tren se descarrila y genera gran incendio en Arizona.

Este miércoles, se descarriló un tren de carga que avanzaba sobre un puente que atraviesa un lago en un suburbio de Phoenix , por lo que se originó un incendio en el puente y colapsó parcialmente su estructura, según informaron los funcionarios.

El Departamento de Bomberos de Tempe, al este de Phoenix, confirmó que el incidente ocurrió sobre el lago Tempe Town aproximadamente a las 6:00am hora local y que no hubo víctimas fatales, solo una persona tuvo que ser atendida en el lugar por inhalación de humo.

Entre ocho y diez vagones se descarrilaron y el fuego consumió varios de estos, así como vías férreas y la madera de la estructura del puente.

En el en el lugar del incidente había unos 90 bomberos

For safety measures all of Tempe Town Lake is closed until further notice.

