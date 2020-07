Trump expresó su temor de que Portland acabe como Venezuela

Este miércoles 29 de julio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su temor de que Portland, todavía azotada por las protestas callejeras.

“Las políticas requeridas para implementar la agenda extrema (de la izquierda) significarían la muerte de la prosperidad estadounidense y el fin de la clase media estadounidense”, enfatizó Trump durante un discurso en referencia a su candidato rival, por el partido democrático Joe Biden.

“Destruiría nuestro país. Nos convertiríamos en otra Venezuela”, advirtió.

De igual manera, aseguró que con las políticas de Biden, “EEUU terminará como Venezuela. Eso nos podría pasar a nosotros, nada más hay que mirar hacia Portland”.

Trump says that the US could look like Venezuela: "it could happen to us, all you have to do is look at Portland."

— Philip Wegmann (@PhilipWegmann) July 29, 2020