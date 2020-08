Estados Unidos fue el primero en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Luego, más de 50 países también reconocieron y acompañaron la ruta planteada por la Asamblea Nacional para lograr un cambio político en el país.

Ahora, en un año electoral en Estados Unidos, el principal planteamiento es si la presión contra el régimen de Nicolás Maduro se mantendrá.

Pedro Urruchurtu, politólogo y analista político, explicó que la posible victoria del partido demócrata, cambiaría las acciones con respecto a Venezuela.

“Si no gana Trump la causa venezolana se verá afectada. Y no porque Joe Biden no pueda actuar porque ya hay cosas que están ocurriendo; sino por la manera en la que se reconoce la naturaleza del régimen. El gobierno actual trata al régimen venezolano como criminal, de perder veremos un retroceso de esas medidas y una posición más blanda”, señaló Urruchurtu.

Sostuvo que la agenda de Biden, principal contendor de Trump, se basaría en hallar una solución a la crisis mediante diálogos. Resaltó que eso quedó demostrado durante la gestión de Barack Obama y que en la convención demócrata se planteó que un gobierno de ese partido no impulsaría cambios de regímenes en el mundo.

“Podría haber otra experiencia de dialogo que le daría tiempo al régimen. Por eso es peligroso. Se puede atrasar la libertad de Venezuela. No se trata de que Biden diga que va a mantener la presión sobre el régimen. Sino de qué acciones son las que va a propiciar”, afirmó.

“Recordemos que Biden era el vicepresidente de Obama. Es decir, es protagonista de las medidas que tuvo ese gobierno con respecto a regímenes como el de Cuba y los procesos de diálogo en Colombia”, agregó.

Sin embargo, para Urruchurtu ambos partidos ven como una amenaza al régimen de Maduro, pero insiste en que las diferencias se dan en cuanto a cómo afrontar la situación: “Estados Unidos ha comprendido que la situación de Venezuela es un problema de seguridad nacional, pero también la seguridad del hemisferio. Tienen un gran compromiso también con la ayuda humanitaria”.