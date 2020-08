La Lección de August: la historia que Netflix rescata y revoluciona al mundo

Gleidy Hernández.-

Valencia, agosto 9.- (Las Noticias de Cojedes).- Existen libros películas y canciones que nunca mueren, que son tan extraordinarias que su vigencia es eterna y no importa cuando veces se pasen o sea lea el libro o se escuche la canción, siempre van a cautivar al público. Tal es el caso de La historia de Wonder, que desde que Netflix, exhibiera el film se convirtió en uno de los más visto del momento, pese a que su estreno oficial en las salas de cine fue el 1 de diciembre del 2017.

La lección de August mejor conocido como “Wonder” es el Best Seller de R.J Palacio que narra la conmovedora historia de un niño llamado “August” quien padece del síndrome de Treacher Collins: Una enfermedad genética caracterizada por malformaciones faciales.

Debido a eso nunca ha ido a la escuela.

Pero un día todo cambia cuando sus padres deciden que es hora de que tenga una vida normal por lo que lo obligan asistir al colegio, sin embargo August tendrá que enfrentarse al rechazo y a las burlas de sus compañeros de clase.

El relato de R.J Palacio, me llegó al corazón porque sus personajes en especial Aguiee, muestran un lado humano dulce e inocente lo que ocasionó que inmediatamente me enganchara con él. Por otra parte, esta novela demuestra que también los niños pueden llegar a ser crueles con las personas que lucen diferentes y que algunas veces sus comentarios cargados de “inocencia” pueden llegar a lastimar.

Lo que más me encantó de la novela es que no solamente está narrada desde la perspectiva del protagonista, sino que la autora presenta en cada capítulo los diferentes puntos de vista de los personajes que conforman la vida de August, lo que le dio un dinamismo más vivo a la historia. En cada relato, no solo se hace hincapié de cómo se siente los personajes secundarios ante la presencia de Aguiee, sino que también se muestran cuáles son sus problemas y sus sentimientos.

Después de la descripción de August, la que me causó impacto fue la de su hermana mayor porque a pesar de ser tan solo una niña fue lo suficientemente fuerte para darles apoyo a sus padres, pero sobre todo a su hermano. Su relación con Aguiee es mi favorita, debido a que cada momento lo alentaba a seguir adelante con su vida y eso es lo que hacen los hermanos…. Aparte de protegerte.

Lo hermoso de esta historia es que nos recuerda que es importante ser amables, valientes y humildes y que a pesar de nuestras diferencias, todos podemos ser amigos, por lo que es importante dejar a un lado la superficialidad y contribuir a formar una sociedad mejor, que pueda permitir una buena convivencia, cargada de tolerancia y de una bonita amistad.

Sé que a muchos les parecerá cursi mi opinión, pero eso fue lo que me trasmitió esta historia y si tú la lees te harás un gran favor, porque te recordará que la esencia más bella esta dentro de cada persona y que los actos que realices son los que dejaran huella en el mundo.

Para finalizar, les recordaré que La Lección de August tiene su versión cinematográfica que está protagonizada por Julia Robert, Owen Wilson y Jacob Tremblay. Su presupuesto fue de 20 millones de dólares y recaudó 305 millones de dólares. Casi cuatro años después la plataforma Netflix la vuelve a estrenar y se ha convertido en todo un suceso que revoluciona al mundo. Quizás porque esta pandemia del covid-19 nos ha hecho recordar que en la vida nada es más importante que el amor y la tolerancia.