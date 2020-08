Juan Requesens cumple 2 años encarcelado en el Helicoide.

View this post on Instagram

El diputado de la @asambleave @juanrequesens cumplió hoy 2 años de estar encarcelando pro el régimen de Nicolás Maduro. . El parlamentario fue detenido en 2018 luego de ser acusado de estar presuntamente involucrado en un atentado contra Nicolás Maduro. . Varios políticos y personalidades internacionales han expresado su apoyo en las redes sociales contra el diputado así como la misma Asamblea publicó un emotivo video. . Gianfranco Napolitano. . #Venezuela #AN #Juanrequesens #Noticias #Helicoide