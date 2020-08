Anunciaron plan de distribución de la gasolina en Cojedes

A través de un audio difundido en las redes sociales este domingo 9 de agosto, la gobernadora de Cojedes, Margaud Godoy, anunció que durante esta semana de flexibilización se venderá gasolina subsidiada por número de placa en las estaciones habilitadas en el estado.

Godoy destacó que este tema es sensible para la ciudadanía, pero esperan que se implemente de manera organizada y planificada, extremando las medidas de prevención en las estaciones de servicio habilitadas, que son: La Mata, en San Carlos; Hermanos Abreu, en La Aguadita y la Cedico, en Tinaquillo, que estarán abiertas desde las 7:00 am hasta las 11:00 am.

La gobernadora de Cojedes explicó además que se mantiene el horario del transporte desde las 7:00 am hasta las 3:00 pm y los comercios se mantendrán abiertos desde las 8:00 am hasta las 2:00 pm.

Balance del COVID-19

También a través de las redes sociales de la Gobernación de Cojedes se hizo un balance de la situación del COVID-19 en el que se se informa que en el estado hay 78 casos positivos; de esos se han recuperado 47 y permanecen activos 31. En cuanto al mecanismo de transmisión, se explica que 62 son comunitarios, 14 importados y 2 producto del contacto con viajeros internacionales.

En cuanto a la distribución por municipios, destacaron que en San Carlos cuentan con 44 confirmados, en Tinaquillo con 15, Tinaco 10, Rómulo Gallegos 3, Anzoátegui 4 y 1 tanto en Girardot como en Lima Blanco. Hasta el momento no de han reportado fallecidos en esta entidad.