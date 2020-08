Conindustria hizo un llamado a la apertura económica controlada

Adán Celis Michelena, presidente de Conindustria, reiteró el llamado a revisar las medidas implementadas para enfrentar la pandemia y optar por un plan que exija cumplir los protocolos de bioseguridad, pero sin ocasionar el quiebre de industrias y negocios por la paralización.

“Combatamos el virus produciendo con responsabilidad. La economía es un ser integrado, como un cuerpo humano, no puede trabajar si le falta un pulmón o el hígado, pero hay que cuidar a la gente, que el virus no se expanda y ser mano dura con quienes no cumplan las normas”, dijo a Unión Radio.

La propuesta de Conindustria y Consecomercio para reactivar la economía de forma continua

Explicó que el sector industrial y comercial propone mantener la apertura de todos los negocios, en un esquema de rotación horaria, como lo presentaron Conindustria y Consecomercio la semana pasada.

“Ya en el mundo entero estos cierres generales de ciudades y negocios no se están llevando a cabo. Se están realizando campañas de concientización para que se tomen las medidas para combatir la pandemia”, señaló.

“Si no tienes trabajo ni ingreso te puedes morir de hambre, pero que te toque el virus es solo una probabilidad”, agregó.

Sector informal

Por otra parte, cuestionó que mientras se aplican rigurosas exigencias al sector formal de la economía, en el sector informal reine la anarquía.

“En ciertas zonas de Caracas y en el metro no hay ningún tipo de control. Con la informalidad no se desarrolla un país”, indicó.