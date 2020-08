Galíndez reprocha indiferencia del gobierno ante profundización de la crisis

Carlos Hernández.-

San Carlos, agosto 17.- (Las Noticias de Cojedes).- Para el ex gobernador del estado Cojedes, Alberto Galíndez, la crisis social, económica, política del país se acentúa cada día más, degradando las condiciones de vida del pueblo que además de sufrir la pandemia del Coronavirus padece de otras afecciones de salud más la indiferencia del gobierno frente al deterioro de los servicios públicos.

Galíndez señala que la familia cojedeña y venezolana en general ha perdido su capacidad de compra, ante el proceso hiperinflacionario, lo cual ha reducido la calidad de vida, puesto que comprar medicinas y alimentos ya es prácticamente un lujo.

Ante tal situación, Galíndez no pierde la fe en la voluntad del venezolano de salir adelante, pero al mismo tiempo censura que el régimen no contribuya a aliviar la carga de las familias más vulnerables, porque en las comunidades no hay gas doméstico, el agua no llega por las tuberías, faltan viviendas, el servicios de electricidad es pésimo, no hay transporte público, en fin, los servicios básicos están en las peores condiciones.

Por ello, en la medida de sus posibilidades este dirigente de Primero Justicia en la región desarrolla visitas a comunidades y hace entrega de medicinas conjuntamente con su señora madre, Teresa de Galíndez, a algunas familias necesitadas, como es el caso de la señora Dominga Flores y el señor Carlos Parada, en el municipio Lima Blanco, entre otros.

-Es necesario que Venezuela produzca un cambio para que el gobierno esté dirigido por personas honestas, con sensibilidad social, que construyan un verdadero progreso, democrático, sobre la base del trabajo y del estudio, impulsando los sectores productivos nacionales, la empresa privada, atrayendo inversiones extranjeras, no aislándose de la comunidad internacional sino al contrario integrándose a ella para que Venezuela retome el camino hacia el desarrollo integral y equilibrado que merecen las nuevas generaciones, dijo Galíndez.