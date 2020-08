¿Sabía usted que….? Hospitales “en el suelo”….

Fredy Zarichta.-

*El 10% de los adolescentes mexicanos reportaron que grupos de delicuentes les habían pedido participar en sus actividades.

esglobal.

…………………………………..

*Felicitamos al Dr. Asdrúbal Caro, por la excelente labor que realiza a diario a favor de la comunidad venezolana. Hombre como estos son los que deben de estar en la Asamblea Nacional.

………………………………

*Israel es uno de los países más pequeños del mundo, pero ha logrado algunos de los mayores resultados en salud.Tiene una tasa de sastisfacción del paciente del 90%, clasificación del primer nivel según las medidas internacionales de salud, uno de los costos por paciente más bajos del mundo.

Gente saludable.

………………………………

*Nos llegan informaciones de que la situación de los hospitales en el estado Mérida son terroríficas; están sucios y abandonados, no hay insumos, no hay agua y para rematar los médicos y enfermeras han abandonado sus puestos de trabajo. Esto no es coba, es una realidad.

……………………………

*Isarael fue uno de los primeros países del mundo en digitalizar sus registros médicos hace más de 25 años. Aquí, un sistema nacional de intercambio de información de salud conecta a todos los hospitales generales, Institutos geriátricos y psiquiátricos y proveedores de servicios comunitarios sin arriesgar la privacidad, lo que permite a cada medico acceder a datos relevantes, acortar los tiempos de espera, ahorra dinero y tratamientos innecesarios, y salva vidas.

Gente saludable.

…………………………

* Cuándo será que van a ponerle los “ganchos” a los delincuentes que saquearon la salud de nuestro país, por ahí andan esos pillos dándose la gran vida con el dinero robado al pueblo.

…………………………

*El 60% de las tierras cultivables no aprovechadas están en el África y, sin embargo, muchos países africanos tienen que importar alimentos básicos. Ademas, los jóvenes no piensan que la agricultura sea una opción de vida atractivo.

esglobal.

…………………………

*Es hora de ayudar a los verdaderos hombres del campo que están produciendo alimentos para nuestro pueblo, hay muchos farsantes que salen todos los días en los medios de comunicación metiendo embuste sobre producciones que jamás existen.

………………………

*Aunque no lo crean, Cuba importa azúcar para su población, paso de ser un país exportador a importador…

………………………

* Hasta tres dólares vale un litro de gasolina en Mérida y las autoridades se hacen de la vista gorda.