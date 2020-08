View this post on Instagram

#EEUU #Economia Wall Street cierra con ganancias una semana histórica Wall Street cierra la semana con ganancias históricas y recuperando todo lo perdido en la crisis del Covid-19. Los principales índices estadounidenses terminan con un buen sabor de boca una semana en la que el S&P 500 ha marcado nuevos máximos históricos y ha recuperado todo lo perdido con la crisis del coronavirus. Además, Nasdaq también se ha situado en niveles récord. En el ámbito macroeconómico también se han conocido las ventas de viviendas existentes en EEUU en julio, que fueron de 5,86 millones unidades, frente a los 5,28 millones que se preveían. El Protagonista de la jornada en el parque neoyorquino es Tesla. El fabricante de vehículos eléctricos lleva disparada toda la semana y esta semana ha sumado un 2,41% que le ha permitido ampliar todavía más sus valores históricos Apple, la gigante de la manzana también ha sido noticia, a pesar de haber cerrado sus tiendas en Madrid por los rebrotes de coronavirus, en la gran manzana sus ventas han subido un 5.15% con los que ha superado los 2 billones de dólares de capitalización que superó hace dos días y que le convirtió en la primera empresa estadounidense en alcanzar este hito El petróleo West Texas ha caído un 1,26% al cierre del mercado estadounidense, hasta 42,28 dólares. Fuera de esto el mercado americano continua creciendo y recuperándose a gran escala luego de la crisis originada por la pandemia.