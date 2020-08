Vialidad rural de Tinaco está en pésimo estado

Carlos Hernández.-

Tinaco, agosto 23.- (Las Noticias de Cojedes).- La vialidad rural del municipio Tinaco se encuentra en muy mal estado, lo cual no incentiva para nada la producción del campo, dijo el dirigente social cristiano, Antonio Peña.

Zonas como El Taque, Las Tejas, Las Lajitas, por solo citar algunos sitios, requieren atención urgente. Allí hay hay una población campesina que requiere apoyo institucional, así como también pequeños y medianos productores agropecuarios quienes claman por reparación de la vialidad. La falta de una buena validad les dificulta mucho el acceso para su trabajo y luego para la extracción de los rubros en tiempos de cosecha.

Aunque la situación del campo en estos momentos está muy difícil -señala el ex concejal Antonio Peña- producto del abandono en que este gobierno ha mantenido a quienes han dedicado su vida a labrar la tierra y a la cría de animales, no es menos cierto que quienes continúan en esa titánica tarea por su misma sobrevivencia necesitan el apoyo del Estado no sólo con la vialidad sino en materia de financiamiento y asistencia integral.

-Es necesario que los gobernantes entiendan que Venezuela necesita salir adelante, producir sus alimentos y mejorar la calidad de vida de la gente, pero mientras el campo esté desatendido de sus necesidades, será mucho más difícil salir del atolladero al cual el actual régimen ha llevado a esta nación, dijo Peña.