Fiesta privada de García Carneiro desató polémica en redes sociales

José Manuel Olivares, diputado por el estado Vargas, publicó en su perfil de Twitter un video en el que aparece García Carneiro celebrando una parrillada. En el material audiovisual, el gobernador del estado y militante del chavismo aparece en una terraza con una parrilla de fondo.

García Carneiro se acerca con una copa hacia un hombre al cual le desea feliz cumpleaños. Luego le entrega un lujoso reloj valorado en miles de dólares. Usuarios en la red social identificaron el modelo del reloj como el TAG Heuer Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing Edición Especial.

“Mientras en Vargas no hay terapia, no hay gasolina, no hay agua, no hay comida, García Carneiro hace una parrilla en plena pandemia y regala un reloj de miles de dólares”, escribió Olivares.

García Carneiro reapareció y asegura que se recupera favorablemente del covid-19