Liberaron al diputado Ismael León

La abogada Ana Leonor Acosta confirmó que el diputado Ismael León fue liberado luego de haber sido “indultado” por el régimen de Nicolás Maduro, que otorgó la medida a otros 109 perseguidos y presos políticos.

“Confirmado, el diputado Ismael León fue objeto de la medida otorgada por Nicolás Maduro y se encuentra en libertad. Después de tanta injusticia pronto estará con su familia. Seguimos esperando por las liberaciones de los demás presos políticos”, escribió en Twitter.

León fue detenido el 21 de enero de 2020 por efectivos de la FAES en la avenida Libertador de Caracas cuando se dirigía a Cumbres de Curumo para una sesión de la Asamblea Nacional. El 23 de enero le dictaron privativa de libertad con una medida cautelar de casa por cárcel.

El parlamentario dijo en una entrevista para Noticiero Digital que no fue liberado, pues, expresó, se encontraba secuestrado por los cuerpos de seguridad del Estado.

“Cuando me dijeron que me indultaron yo me pregunte de qué si nunca supe por qué estaba preso, nunca tuve abogados ni fui presentado en un tribunal. Me quitaron lo más grande de mi vida, me separaron por ocho meses de mis hijas y de mi esposa“, indicó.