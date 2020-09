Donald Trump visita Wisconsin en medio de protestas.

View this post on Instagram

El presidente de los Estados Unidos, @realdonaldtrump visitó hoy Kenosha, Wisconsin acompañado de el secretario de Justicia, William Barr, y el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad Wolf. “La violencia ha cesado desde que llegó la Guardia Nacional” fueron las palabras del mandatario al apenas aterrizar y dar sus primeras declaraciones. Trump visitó Kenosha en contra de los deseos de los funcionarios que solicitan que se mantenga alejado de la ciudad, que todavía está lidiando con el reciente tiroteo de un hombre negro desarmado por parte de las fuerzas del orden y posteriores protestas que se han vuelto mortales. El Mandatario no se reunirá con la familia de Jacob Blake, el hombre que recibió siete disparos en la espalda por parte de un policía. Pero si visitara una «propiedad afectada por los recientes disturbios». Luego está programado visitar una escuela secundaria local y el centro de operaciones de emergencia de la ciudad. Antes de partir de Kenosha, participará en una mesa redonda centrada en la seguridad de la comunidad. . Video cortesía . #Kenosha #Wisconsin #usa🇺🇸 #donaldtrump #Trump #news #1sept #american #Police #people #gianfranconapolitano