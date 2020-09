Capriles hizo un llamado a participar en las parlamentarias

En medio de las especulaciones luego de las declaraciones del martes del canciller de Turquía, Henrique Capriles llamó este miércoles a participar en las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen de Nicolás Maduro, consideradas “fraudulentas” por gran parte de la oposición y la comunidad internacional.

“Este país no va a tener sólo alacranes o Maduro. Nosotros vamos a abrir camino, vamos a apoyar mujeres y hombres que quieran abrir camino”, señaló el dirigente que en 2013 denunció que Nicolás Maduro le robó la elección presidencial.

“Si la dictadura deja una rendija, nosotros tenemos que meter la mano, para después meter el pie, y así poder abrir la puerta por completo. Nadie se hubiera imaginado que iban a salir presos. Yo no puedo garantizar cuál va a ser el resultado. Yo puedo garantizar que si usted lucha puede haber resultados”, expresó.

Y aclaró: “No le vamos a regalar la Asamblea a Maduro”.

Si bien no lo nombró en ningún momento, Capriles cuestionó la gestión de Juan Guaidó como presidente interino del país, quien en los últimos días llamó a toda la oposición a sumarse a una “unión” para hacer frente al régimen chavista.

“Hay que abrir caminos, lo que había se agotó. Estamos peleando para que las elecciones sean libres y democráticas. Es un falso dilema votar o no votar. Yo he decidido luchar, yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Ni soy candidato, tengo una inhabilitación, pero ese no es el tema. La oposición se ha vuelto demasiado predecible. Maduro ha hecho todo para que usted tire la toalla”, apuntó.

“La Constitución establece que viene una elección -continúo-. ¿Qué hacemos con ese proceso? ¿Vamos a perder la legitimidad nosotros también? Ya dijeron que en Venezuela no va a haber una intervención extranjera”.

“¿Cuál es el plan, una consulta por internet? ¿Mantener un gobierno por internet? ¿Jugar a ser presidente por internet? A Venezuela hay que salvarla”, añadió.