En pandemia, mascarillas y ambiente político Lady Gaga fue la gran triunfadora del MTV VMAS 2020

Gleidy Hernández.-

Valencia, agosto 4.- (Las Noticias de Cojedes).-

….. Los colombianos Maluna y J. Balvin ganaron como mejor canción latina.-

Siempre he sido una fiel seguidora de los premios MTV Vídeo Music Adwards y es que es un deleite disfrutar todos las presentaciones de los artistas que marcan tendencia en todo el mundo, sin embargo para este año había perdido la esperanza de que no se celebraran debido a la pandemia del Covid -19 pero a pesar de estos tiempos tan oscuros los artistas decidieron esforzarse para brindarnos momentos de felicidad y recordarnos que la música siempre estará para alentarnos.

Esta nueva edición de los premios MTV Vídeo Music Adwards se llevó a cabo desde varios rincones de la cuidad de New York para evitar contagios de coronavirus por lo que se puede ver a la anfitriona, la actriz Keke Palmer desde la cúspide del icónico Empire State. La apertura estuvo a cargo de The Weeknd quien desde el rascacielos de 30 Hudson Yars de Manthattan interpretó su tema “Blinding Ligths”, el cual se popularizó gracias a la red social, Tik Tok y lo hizo merecedor de los premios vídeo del año y mejor vídeo de R&B.

Pero la reina de estos premios fue Lady Gaga quien no solamente cautivó al publico al interpretar su tema “Rain On Me” con Ariana Grande, sino también por las mascarillas originales que lució en cada una de sus presentaciones las cuales parecían ser inspiradas en la película Mad Max. La excéntrica neoyorquina también sorprendió con sus excéntricos vestuarios, en una noche en la que se coronó como la gran ganadora de los Mtv vídeo Music Adwards al llevarse 5 galardones incluyendo al mejor artista del año.

Por otra parte, Taylor Swiftt se llevó el premio a mejor dirección por el vídeo “The Man” el cual estuvo bajo la dirección de ella misma, no obstante su discurso fue pregrabado así como el de la mayoría de los artistas, mientras que la banda de K-pop sur coriana, BTS se llevó tres premios por su vídeo clip “On”, en la categoría de mejor pop, mejor K-pop, mejor coreografía y fue nombrado mejor grupo del año.

La gala también contó con la presentación de Miley Cyrus quien interpretó su nueva canción “Midnigth Sky”, la cantante conocida por su papel en la serie de Disney Hannah Montana, lució un vestido negro y revivió la icónica escena del tema “Wrecking Ball”. El colombiano Maluma también hizo acto de presencia desde un escenario al aire libre en Brooklyn, donde interpretó su último single “Hawái”. Su actuación simuló ser en un autocine debido a que los espectadores lo observaron de sus autos.

Para sorpresas de muchos, el cantante neogranadino resultó ganador junto a J Balvin en la categoría a mejor canción latina por el tema “Que pena” y agradeció a todos sus fanáticos por su amor y cariño además mencionó que J Balvin tenía previsto actuar en la ceremonia pero que canceló una semana antes de los premios.

Se hizo una pausa de la música y el baile para rendirle homenaje al actor de Pantera Negra, Chadwick Boseman quien recientemente falleció de cáncer de colon, enfermedad con la cual venia luchando desde el 2016. También se aprovechó la oportunidad para agradecerle al personal médico por el arduo combate contra el coronavirus.

Finalmente, la clausura de los VMAS estuvo a cargo de Black eyed peas, Nicky Jam y Tyga quienes hicieron vibrar New york con su tema “Mi vida loca”. Lo curioso de esta edición de los premios MTV es que no hubo alfombra roja, pero en pandemias, mascarillas y un ambiente político con mucha controversia, no fue un impedimento para que la industria de la música continuara con show pues, es como dice el dicho: “En Hollywood el show debe continuar”.