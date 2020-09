Un Turismo de Película…

Gleidy Hernández.-

Valencia, septiembre 11.- (Las Noticias de Cojedes).- Las películas y series de televisión siempre han sido una fuente de entretenimiento e incluso nos inspiran a seguir tendencia de modas y decoración. Pero alguna vez se imaginaron con visitar la cafetería de tus personajes favoritos, transitar por las calles que fueron tomadas como locaciones. Aunque no lo crean muchos de las locaciones que nos hacen suspirar por la perfección de sus alrededores, existen en la vida real y no son un producto de un set de grabación.

Vamos empezar por la icónica cafetería donde se filmó la película francesa Amélie, la cual está ubicada en Francia y cuyo nombre es “Café les Deux Moulins”. Desde que se estreno este film dirigido por Jean Pierre Jeunet esta cafetería ha sido el símbolo favorito de los turistas que son fanáticos del séptimo arte, que disfrutan tomarse fotografías en la misma mesa donde solía sentarse la protagonista.

Otra sitio que es muy visitado por los adictos a las series de televisión es el famoso café “ Central Perk”, el cual es ambientado en la emblemática serie “Friends”. Se debe mencionar que las verdaderas locaciones de esta serie de Warner Bros fueron filmadas en un set de grabación de los Ángeles california, pero esta cafetería ubicada en SoHo New York, ofrece todo tipo de objetos relacionados con Friends, desde las mesas que fueron rescatadas del set de grabación hasta el vestuario original y fotografías del elenco.

En “Central Perk” se respira los aíres de New York que retrata con majestuosidad la sit- com más famosa del mundo, pues las camisetas de los trabajadores están estampadas con las frases célebres de la serie como por ejemplo “How you Brewin” que en español “Brew” significa café o té y es una de las palabras que solía decir el personaje de Joey. También se puede encontrar el mítico sofá marrón, la guitarra de Phoebe, el Pat The Dog y el perro de cerámica de Joey y Chandler. Cabe destacar que este café se inauguró el 17 de noviembre del 2014 con el propósito de celebrar el aniversario número 20 de la serie y desde el primer día las filas eran tan larga que se pierden más allá de la calle por lo que si se quiere disfrutar del lugar hay que llegar muy temprano.

Para los amantes de lo clásico está el Castillo Highclere Castle que se utilizó como locación para la exitosa serie internacional Downtown Abbey. Este monumento es uno de los Castillos emblemáticos del Reino Unido y desde que la serie comenzó a emitirse se convirtió en una de las atracciones turísticas más importantes, sin mencionar que la finca con estilo isabelino también sirvió para la filmación de la película “Eyes Wide Shut” del director Stanley Kubrick.

Sé que puede parecerle irreal pero las películas de fantasía y de ciencia ficción tienen paisajes que se pueden visitar. Uno de esos lugares es Naeroyfjord, de los bosques más espectaculares de Noruega que sirvió para crear el reino de Arendelle de Frozen. Sus bellos paisajes repletos de inmensas montañas y un cristalino río lo convierten en uno de los sitios turísticos más importante del país e incluso fue declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Si eres de los que siempre ha soñado con ir a Hogwarts lo más cercano que puedes tener del universo mágico creado por J K Rowling, además del parque temático que está en Universal, es Warner Bros Studio Tour Londres donde puedes visitar, el Callejón Diagón, el Gran Comedor y El Bosque Prohibido sin mencionar que puedes comprar todo los artículos de Harry Potter, incluso en Escocia en la localidad de Glen Coe puedes sentirte como si estuvieras de camino a Hogwarts pues sus paisajes sirvieron para ambientar los exteriores del Colegio, por lo que se convirtió en uno de los destinos turísticos favoritos de todos los Potterhead.

En Nueva Zelanda en un pequeño pueblo llamado Matamata que está ubicado en la región Waikoto al norte del país fue la locación elegida para darle vida a La Comarca del “Señor de los Anillos” pues la majestuosidad de sus montañas y ríos inspiró al director Peter Jackson a diseñar el ambiente de los Hobbits y todo lo relacionado con el universo creado por J.R.R Tolkien, el resultado es que actualmente es la principal atracción de la zona.

Si queremos volver a la época de los dinosaurios no se puede dejar de mencionar a la isla de Kaua´i que está ubicada en Hawái y sirvió como inspiración para la película, Jurassic Park. Este es uno de los archipiélagos más antiguos de Hawái y es conocida como la isla Jardín por sus enormes y frondosas montañas y volcán por lo que es casi imposible no visualizarse dentro del mundo Jurásico.

Para los que desean estar en otra galaxia puede visitar el hotel Sidi Driss que está ubicado en la pequeña cuidad Matmata de Túnez. Este lugar fue utilizado para recrear el Planeta Tatooine de la legendaria saga de Star Wars y desde ese momento pasó de ser una cuidad industrial y agrícola a convertirse en uno de los lugares favoritos de los turistas adictos a la saga intergaláctica creada por George Lucas.

Sé que en estos momentos visitar todos estos lugares parece una idea muy lejana debido al confinamiento en el que nos condenó la pandemia del coronavirus. Sin embargo se debe tomar en cuenta que esta pausa no será eterna, y aunque por los momentos solo podemos viajar a través de las pantallas de los teléfonos o televisores, lo cierto es que no debemos desanimarnos a crear nuestro itinerario de aventuras para cuando todo regrese a la normalidad.