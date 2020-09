Guaidó aceptó que siente frustrado por no haber logrado la transición, pero no se rinde

Juan Guaidó, presidente interino de la República, afirmó que él también comparte el sentimiento de frustración por no haber logrado la transición democrática en Venezuela. Sin embargo, destacó que “no hay que confundir la frustración con rendirse. Aquí nadie se ha rendido. Estamos firmes”.

“Hoy comparto ese sentimiento de alguna manera de frustración, de no haber logrado ya hacer la diferencia. Pero no podemos equivocar frustración con resignación o con rendirnos, aquí nadie se ha rendido. Al contrario, estamos viendo qué elemento adicional hace falta para lograr la transición, para despojar a unos criminales que usurpan el poder. Ellos nos han asesinado, perseguido y torturado, y aquí estamos firmes sin miedo enfrentando a estos criminales”, manifestó.

Sobre el reciente llamado a la Fuerza Armada para que se desvincule del régimen de Nicolás Maduro, Guaidó dijo: “Hay una cúpula vinculada a los delitos con el régimen, tanto así que ese informe de la ONU también señala a Padrino López y a Reverol, los dos únicos generales en jefe ascendidos a ese rango por el régimen”.

Y añadió: “Hoy un capitán de la Guardia Nacional Bolivariana, por ejemplo, gana 10 dólares al mes y no tiene acceso a los privilegios que tienen esos dos que acabo de mencionar, de aviones privados, compras en el exterior, de protección a sus familiares. Me atrevo a decir que 80% de la Fuerza Armada no está con el régimen de Nicolás Maduro (…) Debemos poner especial atención en la Fuerza Armada, ojo, no estamos poniendo 100% de nuestro esfuerzo en que de esa manera vamos a lograr la transición, pero sí entender que va a ser un factor importante para esa transición y después de la transición”.