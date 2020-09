UNESR San Carlos inicia jornadas de inscripción en liceos

Especial.-

San Carlos, septiembre 19.- (Las Noticias de Cojedes).- Con el propósito de incorporar a las y los bachilleres que fueron seleccionados por el Sistema Nacional de Ingreso SNI2020, la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo San Carlos, inicia jornadas de inscripción en liceos del estado Cojedes.

Ramón Hidalgo, Subdirector de Secretaría, informó que estas acciones forman parte del proceso de inscripción para nuevos ingresos del Período Académico 2020-2, el cual se viene realizando desde el 1° de julio.

Señaló el Subdirector de Secretaría: “Con esta estrategia queremos incluir en su totalidad y de manera efectiva a los 631 bachilleres que fueron asignados por la Oficina de Planificación del Sector Universitario OPSU a través del SNI2020 al Núcleo San Carlos, brindándoles las orientaciones necesarias para oficializar su inscripción”.

Continuó diciendo que “la Prof. Riczora Sandoval, Directora del Núcleo; la Prof. Lizzi Martínez, Subdirectora Académica y mi persona, unificamos criterios para coordinar acciones que garanticen el derecho a la educación en tiempos de pandemia, a todos esos jóvenes que no han tenido la facilidad de trasladarse a la Universidad y también para aquellos que no cuentan con el servicio de Internet y razón por la que no han podido realizar su inscripción”.

Hidalgo, manifestó su satisfacción por el éxito en la primera jornada, el cual se realizó en las instalaciones del Liceo Nacional Bolivariano 24 de Julio de 1783 Natalicio del Libertador. “Estoy contento por lo que estamos alcanzando, veo el entusiasmo de los muchachos y muchachas y, por supuesto, nosotros estamos a disposición para abrirles las puertas de nuestra casa de estudios”.

Agregó que esta jornada se realizará todos los jueves, como parte del cronograma que vienen desarrollando en materia de inscripción. Además, agradeció a la comunidad por la receptividad, así como también a la Prof. Sara Bravo, Directora del Liceo y al participante Williams Mendoza, quienes lo estuvieron acompañando en la actividad. (Yoel Rivas)