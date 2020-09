Cardenal Porras: Más que votar hay que participar y poner en evidencia si hay o no condiciones para ello

El cardenal Baltazar Porras insistió en la importancia de no “cruzarse de manos” y “abstenerse” ante las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

En este sentido, indicó que más que votar, hay que participar y poner en evidencia si hay o no condiciones para el proceso electoral.

“El problema no es votar y no votar, lo que es obligatorio de parte nuestra no es cruzarse de manos y abstenerse. Participar no significa ir a votar, la importancia de participar es poner en evidencia si dan o no las condiciones de un proceso como deben ser. Y esto está quedando claro”, enfatizó.

El Arzobispo de Caracas instó que se debe actuar en función de la gente y no de intereses, mensaje que ha dado tanto a figuras del Gobierno como de la oposición.

Enfatizó que el país pasa por muchas dificultades a las cuales se suman las fallas recurrentes en los servicios públicos.

Al respecto, dijo que “esas condiciones que no se dan son las que ponen la ilegitimidad, que no se trate solo el punto político sino como quedan las necesidades de la gente. No es si se va a votar o no, es si tengo comida, agua y gas”.