¿Reculó? Capriles: No hay condiciones para elecciones en Venezuela

Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, pidió este miércoles que las elecciones del 6 de diciembre sean postergadas porque no hay condiciones.

“No hay condiciones por la pandemia y por otras cosas para que se desarrolle una elección, tal como lo dice la Unión Europea. Una elección que le sirva a Venezuela debe ser postergada. Exigimos que sea postergada”, dijo.

Y añadió: “Si no posponen, no hay manera. Si posponen y se consiguen las garantías, hay posibilidad de una observación y una posibilidad de que le sirva las elecciones a Venezuela”.

El dirigente político aseguró que seguirá luchando por las condiciones. “Siempre voy a estar del lado de la gente. Esa es mi razón de luchar. El dilema no es votar o no votar, es un falso dilema. El dilema sí es luchar o no luchar”.

Capriles además insistió en que se necesita una observación internacional que permita auditar todo el proceso, una observación calificada. Y recordó que el régimen invitó, después de 14 años a la Unión Europea y a las Naciones Unidas. “Destaco el caso de la Unión Europea porque conocemos su riguroso protocolo de observación”.

“Llegó la invitación. Hablamos con cancilleres, embajadores; yo lo dije: si tengo que ir a hablar con chinos, rusos, lo voy a hacer por mi país. Es el ejercicio de la política. En la búsqueda de una buena política para el país, después de tanta gestión mandaron una misión a Venezuela. ¿Cuánto tiempo teníamos que no recibíamos una misión? Dos altos representantes de la Unión Europea, con el concurso de todos los países. No vinieron a negociar, vinieron a decirle a todos los actores que necesitan tiempo para participar como observadores. La misión dijo que necesita de cinco a seis meses para venir como observador internacional”, agregó.