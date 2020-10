Docentes luchan por sus reivindicaciones, derechos de los estudiantes y la recuperación del país

Carlos Hernández.-

San Carlos, octubre 6.- (Las Noticias de Cojedes).- La jornada de protesta del magisterio venezolano y en especial de Cojedes fue exitosa y continuarán acciones pacíficas en reclamo de los justos derechos de los profesionales de la educación, quienes merecen mejores condiciones laborales, justo salario y reconocimiento a su esfuerzo por la recuperación del país.

El profesor Antonio Villalonga, dijo que los educadores no pueden cumplir a cabalidad con el proceso de educación a distancia porque no tienen los recursos tecnológicos para tal fin, ya que no todo el mundo tiene un teléfono inteligente o una computadora, mucho menos los recursos económicos para comprarlos y tampoco se cuenta con un servicio permanente y eficiente de Internet. Además, dijo que por las mismas razones la mayoría de los niños en sus hogares no tienen esa capacidad de acceder vía on line a las actividades docentes.

En diferentes puntos del estado Cojedes la manifestación de los docentes se efectuó de manera enérgica y pacífica, con carteles, pancartas, anunciando el malestar del gremio y la necesidad de que las autoridades consideren soluciones efectivas al planteamiento de los educadores.

Igualmente, el periodista Alexander Olvera, a través de su cuenta Facebook, publicó que “Docentes cojedeños salieron a las calles a denunciar el adoctrinamiento en los salones de clases y como han politizado la educación en Venezuela. Exigieron el cese de la ideologización y que la política salga de las aulas #5Oct @ San Carlos, Cojedes”.

“Teresa Campos, docente cojedeña aseguró que este Día Internacional de los Docentes no hay nada que celebrar. Expresó que el Gobierno no ha cumplido con 98% de las cláusulas de la contratación colectiva”, reseñó el comunicador social.

Los docentes conscientes de su rol de agentes transformadores de la sociedad, formando generaciones de cojedeños y venezolanos, luchan por sus reivindicaciones como profesionales, por el derecho que tienen niños y jóvenes a una educación de calidad y por la recuperación del país, hoy hundido en una condición económica deplorable, crisis social y sanitaria, que requiere acciones eficientes por parte del Estado, tal como expresaron.