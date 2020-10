Olivares: El número real de muertes por covid-19 es 1.412, y no 653 como dice el régimen

José Manuel Olivares, comisionado presidencial para Emergencia en Salud y Atención Sanitaria al Migrante, alertó que el régimen de Nicolás Maduro oculta las cifras reales de los fallecidos por covid-19 en el país.

Olivares aclaró que la cifra real y certificada de fallecidos por covid-19 en Venezuela, y con subregistro, es de 1.412, mientras que el régimen reporta 653.

“El número de fallecidos real es de 1412. Esta es una cifra con subregistro, pero es mayor a la del régimen. Hasta el momento, gracias al monitoreo hospitalario, podemos reportar 1.412 venezolanos que han fallecido por covid-19”, informó.

En cuanto al personal salud fallecido a causa del mortal virus, indicó que hasta la fecha se han contabilizado 205 decesos.

“Siempre es un número doloroso, hasta la fecha podemos confirmar el fallecimiento de 205 miembros de la salud. Seguimos teniendo la tasa de mortalidad de personal salud más alta de América Latina y casi del mundo”, manifestó el comisionado.

El parlamentario responsabilizó a Maduro por la muerte de cientos de venezolanos a causa del covid-19 y otras enfermedades.

“Maduro, tú eres el responsable de la muerte de venezolanos. No hay un ventiladores nuevos, no hay camas de terapia intensiva. Tú eres el responsable de que seamos el país que menos pruebas PCR hace. Tú eres el responsable de la muerte de miles de venezolanos, y no solo por covid-19. Maduro trata de culpar a Duque, a las sanciones, a los trocheros, y los únicos responsables son quienes usurpan Miraflores”, señaló.