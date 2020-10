Ramos Allup confirma reunión con Borrell y rechaza el “fraude” electoral del 6 de diciembre

En un acto del partido Acción Democrática (AD), rechazando el “fraude” del próximo 6 de diciembre, el también secretario general de la tolda blanca señaló que Borrell le transmitió a los miembros de la administración de Nicolás Maduro sus peticiones para poder participar en elecciones.

“CNE seleccionado como dice la Constitución, devolución de los partidos políticos con tarjetas robadas, cese de las inhabilitaciones, elecciones presidenciales y parlamentarias”, agregó.

“Borrell es el canciller de la Unión Europea y si el canciller de la Unión Europea viene y nos dice que quiere preguntarnos por nuestra opinión frente a lo que ocurre en el país, ¿vamos a decirle que no? ¿no nos expresamos? Hay que aprovechar la presencia del canciller, para decirle cuáles son las condiciones mínimas para participar en las elecciones”, señaló Ramos Allup.

El diputado indicó que Borrell transmitió tal cual el mensaje enviado por la oposición y que además para que pueda haber una misión de observación internacional de Europa, es necesario suspender las elecciones previstas para el 6 de diciembre. “El régimen dijo que no las mueve, que van el 6 de todas, todas y entonces Borrell dice que no pueden enviar la misión y que no las reconocerán”.

Ramos Allup indicó que no hay observación internacional, porque la administración de Maduro quiere hacer las elecciones el 6 de diciembre, a su manera “y la Unión Europea no se la cala, ni el Grupo de Lima. No se lo cala ni Argentina que acaba de marcar distancia tras el informe de Naciones Unidas”.

El secretario general de AD dio el visto bueno a la propuesta de la consulta popular, convocada por el presidente encargado y del Parlamento, Juan Guaidó -quien también se encontraba en el acto adeco- y señaló que las preguntas eran “perfectas”. Advirtió que no tienen solución mágica sobre la situación política y criticó a aquellos que dicen que la respuesta es una invasión extranjera. “Esos mismos países han dicho que no van a venir, lo han dicho expresamente que no van a invadir”, añadió.

Por último, Ramos Allup aseguró que seguirán enfrentando al régimen de Nicolás Maduro y que su objetivo no es apresar o perseguir a nadie y que si Maduro está dispuesto a “rectificar” sobre el tema electoral, estarán dispuestos a participar.