Pence reitera respaldo a Guaidó: “Maduro debe irse”

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence señaló este sábado 10 de octubre que la nación norteamericana fue la primera en reconocer a Juan Guaidó como “el único presidente legítimo de Venezuela”.

Pence reiteró su respaldo al Presidente Encargado y aseguró a través de su cuenta en Twitter que Maduro debe irse.

“Estados Unidos apoyará al pueblo de Venezuela hasta que su libertad está restaurada”, dijo.

Under President @realDonaldTrump, the US was the first Nation on Earth to recognize @jguaido as the only legitimate President of Venezuela. Maduro MUST GO & Venezuelan Americans can be confident, America will stand with the people of Venezuela until their #libertad is restored! pic.twitter.com/s6l5uzOgk1

— Mike Pence (@Mike_Pence) October 10, 2020