Fazi: Hay que votar para sacar del poder a quienes han traído atraso y pobreza

Carlos Hernández.-

San Carlos, octubre 12.- (Las Noticias de Cojedes).- “Sólo votando podemos iniciar un proceso de cambio que marque un rumbo distinto para Venezuela, esa la manera democrática de sacar del poder a quienes representan un modelo que sólo ha traído atraso y pobreza en un país que fue modelo de progreso en América Latina”, dijo Franklin Fazi, director regional de Soluciones y candidato de la lista de esa organización política por Cojedes a la Asamblea Nacional.

-Todos sabemos que Venezuela tuvo sus deficiencias, en el pasado reciente, pero nadie puede negar que la democracia trajo consigo un importante avance en el desplazamiento social, en la economía, en la educación, en la producción de petróleo, agropecuaria e industrial, pero los últimos 20 años han sido de retroceso, por lo que un cambio radical se impone en estos momentos, apuntó Fazi.

-Quienes hacen el llamado a la abstención son como aquellas personas que envidian los bienes de los demás pero son incapaces de trabajar y de construir su propio porvenir sobre la base del estudio, del trabajo, de la participación activa. Quieren que los demás vengan a hacerles el trabajo mientras se acomodan en su poltrona sin aportar ningún esfuerzo, sólo se dedican a hablar necedades y a criticar, apuntó.

–Venezuela hoy en día está atravesando su más grave crisis y todos somos víctimas. Esto se debe principalmente a la incompetencia del gobierno, aunado a las sanciones internacionales que no sólo afectan a los funcionarios del Estado sino al pueblo en general, pero también debido a la indiferencia de un mismo sector del país como ese que impulsa el abstencionismo.

Fazi recordó que hoy día más del 85 % de la población quiere un cambio, pide a gritos salir de este modelo político que de revolucionario no tiene nada, que ha acabado con los servicios básicos al punto que ya no hay gas doméstico, el pueblo sufre constantes apagones eléctricos, no tiene gasolina ni transporte público, padece por el colapso de los servicios de salud, el alto costo de las medicinas y de los alimentos.

Por eso, este 6 de diciembre es la oportunidad que nos brinda la Constitución de elegir un nuevo parlamento, desde donde se tracen políticas y leyes que impulsen la reconstrucción de Venezuela, se ataque la corrupción, se respete la independencia de los poderes, se construya una verdadera soberanía nacional, sin injerencia extranjera, argumentó el líder regional de Soluciones.

Reiteró el llamado a votar este 6 de diciembre recordando que los aspirantes por la lista y los circuitos que presentó Soluciones están comprometidos con ese cambio que Venezuela necesita para apartar del poder va quienes por 20 años han demostrado que el modelo que representan sólo ha traído más atraso y pobreza.