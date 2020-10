Lewis Hamilton alcanzó record histórico de Michael Schumacher

Hamilton aprovechó un error de Bottas para apuntarse su 7.º triunfo del año en 11 GP, que le permite abrir un agujero de 69 puntos en el liderato

En su primer intento, hace dos semanas en el GP de Rusia, Hamilton hizo aguas, cometio dos sanciones que le apartó de una probable victoria desde la pole en Sochi. EnNürburgno dejó escapar su segunda oportunidad: aprovechó un error deBottas, un plano en la vuelta 13, para situarse líder de la carrera y lanzarse a por la victoria del GP de Eifel.

De este modo, Hamilton se apuntaba su 7.º triunfo del año en 11 GP, y acumulaba 25 puntos más sobre Bottas, para un total de 69 de ventaja a falta de 6 carreras.

Pero, además, alcanzaba las 91 victorias de Michael Schumacher, el récord que parecía eterno cuando lo estableció el alemán en el 2006. Por entonces, quienes estaban más cerca –de los pilotos en activo– eran Fernando Alonso, con 14 triunfos (ahora acumula 32), yKimi Räikkonen con 9 (ahora 21). Hamilton ni había debutado en la F1 (lo haría un año después).

Sobre el récord recién igualado, Hamilton se mostraba muy emocionado: “Me siento muy honrado, muchas gracias. Es un momento precioso. No sé ni qué decir. Cuando creces viendo a alguien que idolatrabas, la calidad del piloto, lo que lograba hacer cada año, semana a semana, ver esa etapa tan dominadora, no podía ni imaginar que me iba a acercar a su récord. Es un gran honor para mí”, señalaba Lewis tras recibir de Mick Schumacherun casco de su padre Michael con las 7 estrellas.