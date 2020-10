Prensa Plataforma Venezuela Unida.-

San Carlos, octubre 16.- Este viernes, 16 de octubre se realizó una reunión con los coordinadores de los centros de votación de San Carlos, de los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional de la Plataforma Venezuela Unida en Cojedes. La jornada fue para planificar acciones en defensa del voto y que se completen los testigos electorales que serán los encargados de cuidar que se cumpla la voluntad de los electores en la capital cojedeña.

En la actividad estuvieron presentes los candidatos por la lista Juan Núñez, Amanda Linares y Felix Macea, por el circuito I Gilberto Salas y por el II: Yeraldy Lara y María Pinzones. Además del coordinador de la campaña en San Carlos, Luis Morloy.

Juan Núñez, candidato por lista, expresó que esta es una campaña de solidaridad y de acompañamiento con la gente que sufre por falta de agua, gas, comida, constantes apagones y un sistema de salud colapsado.

Dijo que el objetivo de esta reunión es la motivación y movilización de la gente para el 6D. Expresó que deben completar los testigos en todos los centros electorales, porque esta campaña es inédita y totalmente adversa con una situación que los afecta a todos en medio de la pandemia por COVID-19.

“Estamos dispuestos a ponerle el pecho por Cojedes y Venezuela. Ir a votar es una responsabilidad que tenemos los ciudadanos, porque esta es la vía verdadera para salir de Maduro. Ese día se comienza con el verdadero cambio en Venezuela”, sostuvo el candidato.

Igualmente, Félix Macea, candidato por lista, señaló que no conocen otro vía para salir de Maduro que no sea la electoral. Agregó que más del 85% no quiere al gobierno y es por eso que se impone la necesidad de la participación ciudadana. “Este es un gobierno que ha quebrado al país y no tiene la intención de renunciar. La abstención ha provocado muchos daños al país”.

Amanda Linares, candidata por lista, agradeció el esfuerzo de los coordinadores que a pesar de las dificultades asistieron al encuentro. “Tengan confianza en el voto y en sus candidatos”.

Los candidatos señalaron que todos tienen una meta en común y es sacar a Maduro de Miraflores.

En el marco de la reunión los diferentes líderes comunitarios que se han unido a esta plataforma para defender el voto en todos los centros de votación, se comprometieron a trabajar arduamente en las comunidades, las cuales dijeron están decepcionadas de este gobierno y ansiosas de un cambio, para canalizar ese descontento a través del sufragio, pues consideran que es la herramienta que nos brinda la Constitución para sacar el gobierno.

-En 2015 el CNE no estaba precisamente a favor de la oposición y sin embargo ganamos, de manera que si mayoritariamente volvemos a salir a votar, ganaremos este proceso, lo que no hay es que quedarse en casa, haciéndole el juego a los abstencionistas que son quienes realmente colaboran para que los responsables de la crisis sigan en el poder, coinciden en señalar los candidatos de Cojedes, a la AN, por la Plataforma Venezuela Unida.