Los Premios Billboard 2020: fue un escenario político

Gleidy Hernández.-

Valencia, octubre 16.- (Las Noticias de Cojedes).- Nunca me había imaginado que el mundo se convertiría completamente virtual, que los eventos más importantes de Hollywood, como los Premios Billbord se celebrarían en un teatro casi vacío. En el Dolby Theatre de Los Ángeles California solo hicieron presencia algunos de los artistas más destacados y la presentadora Kelly Clarkson, quienes bajo la luz del escenario hicieron todo lo posible por mostrarse animados y felices ante las cámaras.

La más importante ceremonia de premiación musical estuvo lúgubre pues sin la presencia del público y sin la tradicional alfombra roja todo estuvo poco lucido porque no se sentía la misma euforia de los años anteriores.

Sin embargo, en medio de las presentaciones pre grabadas y discursos políticos, el gran ganador de esta nueva edición de los premios Billbord fue el rapero Post Malone, quien se quedó con las 9 de las dieciséis estatuillas en las que competió, incluyendo la de mejor artista masculino y mejor artista del año.

Ante su triunfo, el rapero expresó: “Es muy extraño no ver a nadie aquí en la audiencia esta noche, no soy un hombre de muchas palabras, creo que dije muy pocas palabras la última vez que gané un premio y quiero agradecer a todos”.

Por su parte, Billie Eilish fue galardonada como Mejor Artista femenina y su álbum “When We All Fall Asleep, Were Do We Go?” fue nombrado como el mejor del año, la cantante de 18 años aprovecho su discurso de agradecimiento para pedirle a todos los espectadores que voten en las próximas elecciones que están por realizarse en Estados Unidos, así como también se recordaran del uso adecuado del tapaba boca y lavarse las manos, lo que fue considerado como un mensaje subliminal.

La música latina también se hizo presente en este espectáculo, pues el reguetonero Bad Bunny fue galardonado como mejor artista latino e interpretó sobre el escenario su tema “Yo Perro Sola” junto a las cantantes Ivy Queen y Nesi, al final de la presentación aprovecharon para enviar un mensaje sobre el respeto a la mujer.

La cantante Lizzo fue premiada como mejor artistas en ventas, y al igual que todos los artista aprovechó para alentar a los espectadores a encontrar su propia voz, pero que sobre todo que no cambien para cumplir con un patrón social, además de ese mensaje, exhorto a la población a votar, pues uso un vestido negro que tenia de estampado la palabra “vota”.

La ceremonia contó con las presentaciones de Alicia Keys, BTS quienes resultaron ser ganadores en la categoría “Mejor artista en redes sociales”, Doja Cat, Sia, la leyenda del country, Garth Brooks, Luke Combs , John Legend y Demi Lovato quien interpretó su nuevo tema “Commander in Chief,” el cual fue dedicado al presidente Donald Trump, pero al final de la actuación pre grabada de la cantante fue censurada, pues el mensaje de “Vota” que aparecía detrás una gran pantalla había sido omitido en la trasmisión.

A pesar de que los premios Billboard tuvieron que adaptarse a la situación actual por la pandemia, lo cierto es que no se puede obviar que las elecciones de Estados Unidos están a la vuelta de la esquina por lo que los artistas aprovecharon para expresar sus opiniones, criticas y enviar mensaje de esperanzas a los espectadores.